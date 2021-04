Sisu 2021: confira notas de corte finais para cursos concorridos

MS Mateus Salomão*

(crédito: Mateus Salomão/ D.A.Press)

Novo levantamento realizado Eu, Estudante aponta as notas mínimas para aprovação em cinco cursos com alta concorrência oferecidos na primeira edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2021. Entre as cinco formações analisadas, medicina se destaca com altas notas de corte para a ampla concorrência.



Foram consideradas na listagem somente notas para o sistema de ampla concorrência dos cursos de medicina, direito, administração, pedagogia e engenharia civil. As notas divulgadas nesta sexta-feira (16), e que embasam o levantamento, refletem a aprovação dos inscritos.

Destaque para médias altas em medicina

As vagas do curso de medicina mantiveram-se com nota de corte alta mesmo após o sistema ser fechado. A nota mínima para aprovação em um curso por meio do sistema de ampla concorrência foi de cerca de 771. As médias mais altas foram para cursos da Universidade Federal do Maranhão (Ufma).

Confira o gráfico abaixo ou acesse este link.

Entre os cursos de direito pleiteados em ampla concorrência, a Ufma garantiu as duas primeiras colocações do ranking de maiores notas de corte. No pódio, porém, também figura a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), com pontuação aproximada de 856.

Confira o gráfico abaixo ou acesse este link.

Como em relação às vagas oferecidas para o curso administração no Sisu 2021, se destacou também o curso oferecido pela Ufma. Na segunda e terceira colocação, a Universidade de São Paulo aparece com 766,79 e 758,39 para os cursos matutino e noturno, respectivamente.

Confira o gráfico abaixo ou acesse este link.

O curso de pedagogia apresenta notas mínimas que variam da faixa dos 500 pontos à dos 700. O destaque nas primeiras colocações do ranking vai para a Universidade Federal do Rio de Janeiro (Ufrj), que aparece com 726,4 pontos no 3° lugar.

Confira o gráfico abaixo ou acesse este link.

Outro curso com alta concorrência é engenharia civil. Entre as vagas oferecidas para a ampla concorrência, as notas ficaram acima dos 600 pontos. O destaque, nesse curso, vai para a Unifesspa, que garantiu a maior nota de corte, de 812,49 pontos.

Confira o gráfico abaixo ou acesse este link.

*Estagiário sob a supervisão da editora Ana Sá