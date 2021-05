Sudeste teve maior média entre as notas de corte no Sisu 2021

MS Mateus Salomão*

(crédito: Mateus Salomão/ D.A.Press)

Levantamento realizado pelo Eu, Estudante com base em relatório da primeira edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2021, indica que a região Sudeste teve a maior média nas notas de corte do Sisu 2021. Entre as cinco regiões analisadas, a região lidera com 621,74.



Em segundo lugar, aparece a região Sul, com média de 601,41 pontos. A região Norte registrou de 596,59 e a Nordeste, 586,32, assim, aparecendo em 3° e 4° lugar respectivamente. Em último lugar no ranking aparece a região Centro-Oeste, com 576,04 pontos.



Vale ressaltar que não entram no cálculo vagas que não registraram candidatos, e, portanto, não têm nota de corte registrada. Além disso, foram consideradas notas para ampla concorrência e para sistema de reserva de vagas.



A nota de corte corresponde ao valor da menor nota entre os candidatos selecionados para determinado sistema de concorrência. Mas vale ressaltar que cada instituição atribui pesos diferentes para cada prova do Enem 2020, fazendo com que a nota do inscrito varia entre cada curso escolhido.

Distribuição por estados aponta liderança de São Paulo



Com relação ao recorte por cada unidade da federação que oferece oportunidades por meio do Sisu 2021, São Paulo registrou média de 649,82, pontos ficando em primeiro lugar. O estado do Rio de Janeiro e o Pará aparecem em 2° e 3°lugar com 627,52 e 618,85, respectivamente.



A menor média foi registrada pelo Mato Grosso, com pontuação de 551,31. Confira a distribuição dos resultados no mapa abaixo ou acesse este link.











*Estagiário sob a supervisão da editora Ana Sá