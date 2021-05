Medicina registra a maior nota de corte no Sisu 2021

MS Mateus Salomão*

(crédito: Sisu/Reprodução)

O curso de medicina oferecido pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA) figurou em 1° lugar no ranking de maiores notas de corte da primeira edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2021. O ranking tem como base relatório de inscrições e notas de corte divulgados pelo Ministério da Educação (MEC).



A nota de corte mais alta é de 952,51 para na UFMA. O resultado corresponde ao valor da menor nota entre os candidatos potencialmente selecionados. Mas vale ressaltar que cada instituição atribui pesos diferentes para cada prova do Enem 2020. Sendo assim, é preciso estar atento ao termo de adesão de cada instituição.



As primeiras colocações são dominadas pelo curso da UFMA. No entanto, ainda entre as 10 posições que lideram o ranking, aparece o curso de medicina oferecido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) por meio de sistema de reserva de vagas, registrando 914,15 pontos.



Confira abaixo a tabela com as vagas separadas por modalidade de concorrência ou acesse este link.







*Estagiário sob a supervisão da editora Ana Sá