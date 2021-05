Sisu 2021: confira os cursos com maior demanda e inscritos

MS Mateus Salomão*

(crédito: Agência Brasil)

As oportunidades do curso de medicina oferecidas para ampla concorrência na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) registraram o maior número de inscrições na primeira edição do Sisu 2021. De acordo com levantamento realizado pelo Eu, Estudante, a graduação recebeu 8.860 candidaturas.



O curso oferecia 160 oportunidades em ampla concorrência. Assim a demanda, que contabiliza o número de candidatos para cada vaga, ficou em aproximadamente 55,4.



Logo em seguida, as vagas com segundo maior número de inscrições foram do curso de medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs) em ampla concorrência, que foram disputadas por 4.723 inscritos. As 48 oportunidades registraram demanda de cerca de 98,4 inscritos para cada vaga oferecida.



Destaque para demanda para curso de saneamento ambiental



No topo da lista de formações com com maior demanda de inscritos por vaga aparece o curso de saneamento ambiental oferecido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA). A graduação oferecida para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas registrou demanda de 1.518 inscritos para cada vaga.

Outros dois segmentos de concorrência para o curso de saneamento ambiental oferecidos pela IFPA também figuram no 2° e no 3° lugar, com cerca de 547,67 e 535,00 inscritos por vaga respectivamente. Confira abaixo o gráfico com as vinte maiores demandas ou acesse este link.





*Estagiário sob a supervisão da editora Ana Sá