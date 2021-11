Confira guia de cursos gratuitos de capacitação profissional

AL Ana Luisa Araujo MS Malu Sousa*

Confira cursos de graça para você dar um upgrade na carreira ou se preparar melhor para disputar uma vaga no mercado de trabalho - (crédito: Maurenilson Freire)

Em períodos de retração econômica, como agora, a qualificação do profissional torna-se fator determinante na hora de se disputar uma vaga no mercado de trabalho. As especializações, em diferentes níveis, podem garantir não só emprego, mas atualização profissional, ascensão da carreira e até aumento salarial. Justamente por se tratar de um momento crítico, o fator financeiro é um obstáculo para a realização de cursos com o objetivo de melhorar o currículo. Importantes em qualquer momento profissional ou econômico, os diferenciais também podem vir por meio de cursos gratuitos.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), atualmente, dedica dois terços (66,66%) da receita líquida de contribuição compulsória geral ao custeio, ao investimento e à gestão, de forma a viabilizar vagas gratuitas em cursos técnicos e de formação inicial e continuada. De janeiro a setembro deste ano, o total de hora-aula por aluno foi de 75.331.151 na última modalidade citada.

Entre os cerca de 70 países que disputam a Worldskills - competição mundial das profissões técnicas -, o Brasil ficou em 1º lugar em 2015, em São Paulo; ocupou o 2º lugar em 2017, em Abu Dhabi; e 3º lugar em 2019, na Rússia. "Em um país que amarga números crescentes de desemprego, a pesquisa de egressos de 2020 mostra que sete em cada 10 ex-alunos do Senai estão empregados e aqueles com curso técnico têm 22,7% a mais de renda média. Dados mostram, ainda, que ex-alunos dos cursos de qualificação profissional têm 30% a mais de chance de conseguir emprego no período de um ano após terem sido demitidos", afirma Felipe Morgado, gerente-executivo de educação profissional do Senai.

Estudante tem qualificação profissional em inspetor de análise da qualidade e curso profissionalizante de auxiliar administrativo (foto: Minervino Júnior/CB)

Gabriel Aguiar, 23 anos, é aluno do curso técnico em serviços públicos no Instituto Federal de Brasília (IFB) e foi selecionado por meio de sorteio eletrônico. Entusiasta dos cursos gratuitos, o rapaz também cursa ensino superior a distância em administração pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci (Uniasselvi), com bolsa de 100% do Prouni. Estagiário na Confederação Nacional da Indústria (CNI), recentemente iniciou um curso de programador full stack no Senai, indicado pela entidade empresarial.

O estudante conta que se divide entre os cursos e o estágio com planejamento. Partindo das especializações, ele consegue se imaginar fazendo uma pós-graduação em gestão de projetos e seguindo nessa área, de gestão e TI. "Pretendo estudar para concursos, mas, a curto prazo, busco efetivação aqui na CNI e, caso não consiga, pretendo ingressar em uma empresa de TI para atuar como gestor, líder ou interlocutor de projetos, ou em uma equipe de desenvolvimento", explica.

Desenvolvedor por natureza, escolheu administração porque queria entender um pouco dos processos empresariais. Não era exatamente o que ele queria, mas o fator decisivo foi a gratuidade do curso: "Não precisei tirar uma nota altíssima para entrar em uma faculdade", conta. O estudante tem uma qualificação profissional em inspetor de análise da qualidade e um curso profissionalizante de auxiliar administrativo, todos realizados de forma gratuita.

Emprego em restaurante antes de terminar o curso

Priscila era cozinheira amadora quando iniciou o curso (foto: Cristiano Costa/ Sistema fecomércio-DF)

Priscila Milhomem, 28 anos, conseguiu, há um mês, emprego por conta do curso de cozinheira que está fazendo na unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) de Tecnologia do Turismo e Hospitalidade (TTH), com data provável para terminar em março ou abril. A jovem é confeiteira em um restaurante na Asa Sul. Seu curso envolve, além de confeitaria, cozinha quente, fria, internacional, brasileira e panificação.

O trabalho é de segunda a sábado, das 7h às 17h. Depois de pedir indicações ao Senac, o restaurante que empregou Priscila, entrevistou-a, e ela passou. Antes da pandemia, ela vendia biscoitos em uma feira.

A jovem participava de um grupo de empreendedoras periféricas chamado Rede em Poder Delas. Assim, garantia uma renda. Quando o lockdown foi instaurado por causa da pandemia do novo coronavirus, o grupo de vendedoras passou a divulgar cursos, e ela chegou a fazer alguns de rápida duração antes de entrar para o Senac.

"Nunca fiz curso técnico antes. Conhecia o Senac e resolvi entrar nessa área de cozinha. Estava pensando em abrir um negócio, e algumas pessoas que eu conhecia e trabalhavam com cozinha disseram que o curso era bom, melhor do que outros que já haviam feito", declara.

Brenno Rodrigues é professor de Priscila, mas dá aula também no curso de pizzaiolo. Ação, reflexão e ação. O profissional explica que esse é o método de educação da instituição em que trabalha. "Nossa dinâmica é capacitar os alunos para o mercado de trabalho dentro de um plano educacional. No método utilizado, colocamos os alunos para compreender tanto o papel social quanto o papel dentro do mercado e das instituições", explica.

Os instrutores são bem capacitados, segundo ele. "Sempre quis ser docente, professor, e, hoje, no Senac, me sinto realizado profissionalmente, porque é uma instituição de nome", diz. Professor do Senac há dois anos, Brenno tem graduação em gastronomia, especialização em marketing e mestrado em turismo.

Sistemas

Luiz Fernando de Jesus, 30 anos, tem duas formações, e a primeira delas foi do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Formado em 2017 no curso técnico de desenvolvimento de sistemas, o jovem conta que isso deu base para conseguir completar as matérias do curso de tecnologia em sistemas para internet, realizado no Instituto Federal de Brasília (IFB). Em 2019, ele se formou no instituto, e, em 2020, conseguiu uma colocação na sua área.

Hoje, ele atua em uma Organização Não Governamental (ONG), que trabalha com pesquisas ambientais da Amazônia. Nela, sua ocupação é de analista de sistemas, mas sua função na ONG é não somente desenvolver sistemas, como corrigi-los e aprimorá-los.

"Eu sempre tive interesse em desenvolver sistemas. Trabalhava com informática e manutenção de informática. O curso me deu a oportunidade de aprender a, de fato, desenvolver sistemas. Além disso, consegui uma boa base de aprendizado para as disciplinas da graduação", diz Luiz.

Sua tia é professora no Senac, e foi assim que ele ficou sabendo do curso ofertado. À época, havia um programa chamado Senac Gratuidade, que disponibilizava bolsas. Luiz foi, então, contemplado e passou a estudar.

Entrevista de emprego

A Sólides, empresa que oferece soluções para recursos humanos, agora oferta também um milhão de bolsas para os que precisam aprender a ser entrevistados. “É visível que a angústia bate muito forte nos candidatos antes e na hora de fazer a entrevista. Há uma vulnerabilidade e uma carga emocional que não conseguem ser lidadas com destreza”, afirma Ana Meneguini, diretora de receita.



Esse cenário piorou com a pandemia, porque as entrevistas por vídeo chamada tornaram-se comuns. Sendo assim, o RH tem uma quantidade enorme de candidatos para entrevistar, não consegue entrevistá-los com qualidade no tempo disponível. Às vezes, o recrutador não tem tanto tempo e ainda não sabe o que falar.



Para ajudar nesse problema, a empresa oferece um milhão de bolsas para quem busca uma colocação no mercado de trabalho, ou uma recolocação, se capacitar para o momento mais importante numa busca de emprego: o da entrevista. Nomeado de Você + Trabalho Novo: deu match, o curso ofertado pela instituição terá início em 29 de novembro. Além das aulas, ao final da experiência, o aluno terá acesso ao seu mapa comportamental, o qual mostra forças e fraquezas de uma pessoa. O objetivo é que conhecendo essas forças, o candidato use-as para garantir uma vaga de emprego.



“Candidatos mais bem preparados têm mais autoconsciência, para dizer para o mercado: olha como estamos preparados e prontos. Além disso, o engajamento desse indivíduo aumenta, ele se torna um profissional produtivo porque está conectado a uma empresa que consegue explorar o melhor de seu potencial”, afirma. Segundo ela, isso impacta não só na instituição, mas na sociedade como um todo, porque pessoas certas em empregos certos geram mais renda.

Ana Meneguini conta que é necessário capacitar também os profissionais de RH, por isso, a Universidade Sólides — plataforma digital — disponibiliza mais de 300 cursos para a categoria.

*Estagiária sob a supervisão da subeditora Ana Luisa Araujo