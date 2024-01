Veja sete dicas para o sucesso profissional de mulheres em 2024

E EdiCase

A ascensão das mulheres a cargos de liderança está se consolidando como uma força motriz significativa nos diversos setores da sociedade. Em um mundo em constante transformação, elas desempenham um papel crucial na quebra de barreiras e na promoção da igualdade de gênero. Seja nos campos corporativo, político, acadêmico ou social, suas trajetórias inspiradoras e realizações notáveis contribuem para um panorama mais inclusivo e representativo.

À medida que essas líderes continuam a desbravar novos territórios, a expectativa para 2024 é que suas vozes e influências se intensifiquem, deixando um impacto duradouro nas gerações futuras. O desafio e a resiliência demonstrados por mulheres nessas posições fornecem um modelo aspiracional, destacando a importância de cultivar talentos diversos e promover ambientes de trabalho onde todas as vozes são valorizadas.

Panorama do mercado

Uma pesquisa realizada pela consultoria de recrutamento EgonZehnder mostra que a diversidade aumentou globalmente: elas ocupam 27% das posições de conselho e o número de empresas com pelo menos uma mulher passou em 2020 de 89% para 93%.

No Brasil, a pesquisa também mostra avanços: as mulheres ocupam 18,2% das posições em conselhos, um crescimento de 3,1% na comparação com 2020. Ainda assim, de 128 empresas analisadas, 30 não possuem mulheres em seus conselhos.

Para Andréia Roma, CEO do Selo Mulheres, projeto feito pela Editora Leader para abranger o universo feminino no mundo corporativo, 2024 vai ser o ano para as mulheres alcançarem posições de liderança. “Hoje, mais do que nunca, temos abertura para sermos ouvidas e respeitadas; embora ainda haja desafios a serem superados, é o momento de mudarmos por dentro as organizações”, mostra.

Dicas para as mulheres

Abaixo, confira conselhos de mulheres líderes que podem ajudar a mudar a sua jornada das mulheres em 2024!

1. A semente da determinação

Em primeiro lugar, é necessário estar determinada a inovar e ser você mesma. “A determinação é a semente que floresce nas mentes visionárias, dando origem a conquistas extraordinárias. É o ponto de partida para qualquer jornada de sucesso”, diz Andrea Menezes, mestre em Física pela USP e ex-presidente no Brasil do Standard Bank Group.

“Cultivar essa semente implica resistir aos desafios com coragem, adaptabilidade e um firme comprometimento com os objetivos estabelecidos. Assim como uma planta que brota mesmo nas condições mais adversas, a determinação é o motor que impulsiona os indivíduos a superar obstáculos e a alcançar patamares antes considerados inatingíveis”, acrescenta.

2. O não eu já tenho, vou em busca do sim

Uma característica que todo bom líder deve ter como fortaleza é a força de acreditar em seu potencial. “Este mantra reflete a mentalidade audaciosa dos que buscam o êxito. A rejeição é encarada não como um obstáculo intransponível, mas como uma etapa inevitável no caminho para o sucesso”, afirma Cibele Castro, conselheira de Administração certificada por experiência desde 2017.

“Essa abordagem intrépida impulsiona indivíduos a persistirem, a aprender com os revezes e a transformar o ‘não’ inicial em um combustível motivador para buscar o tão desejado ‘sim’. Essa atitude não apenas fortalece a resiliência, mas também molda o caráter daquelas que ousam desafiar as expectativas”, acrescenta.

3. Trabalhe com algo que esteja alinhado com seu propósito

É essencial se conhecer para saber o seu diferencial e como aportar valor para seus liderados. “A verdadeira realização profissional emerge quando o trabalho está intrinsecamente ligado ao propósito pessoal”, diz Cynthia Hobbs, conselheira de empresas de diferentes segmentos como tecnologia, consumo e varejo.

“Trabalhar em consonância com valores fundamentais e aspirações mais profundas não apenas proporciona satisfação, mas também impulsiona a excelência. Quando cada passo no ambiente profissional é orientado por um propósito significativo, o trabalho deixa de ser uma mera obrigação e se torna uma jornada enriquecedora e recompensadora”, acrescenta.

4. O que vale é a jornada

É preciso valorizar a jornada inteira. “Num mundo muitas vezes obcecado por resultados, valorizar a jornada é um lembrete essencial. Cada passo, desafio e aprendizado ao longo do caminho contribuem para o crescimento pessoal e profissional”, diz Heloisa Simão, membro do Women Corporate Directors (WCD).

“O sucesso não é apenas um destino, mas uma narrativa contínua, composta por todas as experiências ao longo da jornada. Ao apreciar cada fase, mesmo as mais desafiadoras, tornamo-nos arquitetos conscientes do nosso próprio desenvolvimento”, acrescenta.