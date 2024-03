Agências e empresas oferecem 152 vagas de emprego

E EuEstudante

A Secretaria do Estado de Trabalho do Distrito Federal também disponibiliza as vagas oferecidas nos sites www.trabalho.df.gov.br e maisemprego.mte.gov.br.

Canadá

Feira de recrutamento

O Canadá irá anunciar uma nova feira de recrutamento para os interessados em morar no país. Segundo Daniel Braun, fundador da Meegra, plataforma com soluções de imigração, em breve será lançado um processo seletivo para quem deseja trabalhar nas províncias de Ontário e Alberta. As oportunidades que serão oferecidas são principalmente nas áreas da saúde, tecnologia e serviços sociais. As empresas canadenses buscam por profissionais brasileiros com pelo menos uma formação e que desejam trabalhar por lá. “As empresas canadenses contratam com frequência os brasileiros com pelo menos uma formação. Quem passar pelas etapas dos processos seletivos, já vai para o país com contrato assinado, sabendo quanto vai ganhar, os dias do pagamento no mês e com perspectiva de imigração para toda a família também imigrar para o Canadá”, afirma Braun. O Canadá tem um mercado de trabalho diversificado e em constante expansão com oportunidades para diversas áreas de atuação. “O país valoriza a diversidade e a inclusão, reconhecendo a contribuição de imigrantes para o desenvolvimento econômico e cultural do país. Se você tem formação superior e ganha por volta de 4 mil reais no Brasil, mas sem perspectivas de carreira, no Canadá, a sua profissão é altamente remunerada e reconhecida”, finaliza Daniel Braun. Para mais informações sobre a feira de recrutamento, entre em contato pelo Instagram do Daniel Braun: https://www.instagram.com/danielmbraun/ .

Instituto Coca-Cola

Coletivo Online

O Instituto Coca-Cola anuncia o Coletivo Online, capacitação digital e gratuita para jovens totalmente via WhatsApp. A formação é voltada para pessoas a partir de 16 anos que desejam fortalecer suas habilidades profissionais e conquistar seu espaço no mercado de trabalho. Além disso, também faz uma ligação desses jovens com empresas parceiras do Instituto para chances de trabalho. As vagas para a capacitação serão disponibilizadas por meio da Taqe, plataforma de empregabilidade que reúne candidatos, empregadores e parceiros educacionais. As inscrições para as vagas exigem acesso a um telefone com WhatsApp, conexão à internet, ter concluído ou estar cursando o ensino médio e ter no mínimo 16 anos e com renda familiar de até dois salários mínimos. Além do estudo ser gratuito e 100% online, as videoaulas são enviadas diretamente pelo aplicativo de mensagem e um certificado de conclusão é disponibilizado ao fim da capacitação. Para se inscrever, basta acessar o site shre.ink/rl7G .

PRECISA-SE

AÇOUGUEIRO 10 R$ 1.800 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE OBRAS 2 R$ 1.448 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE PADEIRO 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AJUDANTE DE PINTOR DE MÓVEIS 1 R$ 1.510

ASSISTENTE DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE 2 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

ATENDENTE DE PADARIA 1 R$ 1.560 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 R$ 1.412 A R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE CONFEITEIRO 2 R$ 1.412 A R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE COZINHA 7 R$ 1.412 A R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL 2 R$ 2.281,97 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE FATURAMENTO 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL 1 R$ 1.890 + BENEFÍCIOS

AUXILIAR DE MARCENEIRO 1 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

CASEIRO 1 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

CONFEITEIRO 1 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

CONTADOR 2 R$ 2.911 + BENEFÍCIOS

COZINHEIRO GERAL 1 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

CUIDADOR DE IDOSOS 5 R$ 45,45/DIA + BENEFÍCIOS

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS 2 R$ 1.500 A R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

ENCARREGADO DE OBRAS 2 R$ 2.500 + BENEFÍCIOS

LAVADOR DE CARROS 20 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

MARCENEIRO 1 R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

MASSOTERAPEUTA 2 RS 500/QUINZENA + BENEFÍCIOS

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 1 R$ 3.700 + BENEFÍCIOS

MOTORISTA ENTREGADOR 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

OPERADOR DE CAIXA 20 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

PADEIRO 5 R$ 1.800 A R$ 2.000 + BENEFÍCIOS

PINTOR DE OBRAS 2 R$ 2.200 + BENEFÍCIOS

PORTEIRO 2 R$ 1.500 + BENEFÍCIOS

PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE 1 RS 500/QUINZENA + BENEFÍCIOS

RECEPCIONISTA SECRETÁRIA 2 RS 500/QUINZENA + BENEFÍCIOS

REPOSITOR DE MERCADORIAS 4 R$ 1.515 + BENEFÍCIOS

SALGADEIRO 1 R$ 1.524,96 + BENEFÍCIOS

SERVENTE DE OBRAS 10 R$ 1.438,80 + BENEFÍCIOS

SOCORRISTA (EXCETO MÉDICOS E ENFERMEIROS) 5 R$ 45,45/DIA + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 4 R$ 3.325 + BENEFÍCIOS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (FABRICAÇÃO) 1 R$ 2.253 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR INTERNO 20 R$ 1.412 + BENEFÍCIOS

VENDEDOR PRACISTA 1 R$ 1.462 + BENEFÍCIOS

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste