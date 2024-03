Startup brasiliense lançará 3 satélites educacionais ao espaço

IS Isabela Stanga

Victor Baptista, diretor da Ideia Space - (crédito: Material cedido ao Correio/Freepik)

Uma startup brasiliense vai levar o Brasil para o espaço. Em outubro de 2024, a Ideia Space lançará 3 satélites educacionais, construídos por alunos de escolas públicas brasileiras. A realização será possível graças a um acordo firmado entre a empresa e parceiros do Equador e da Índia, no Encontro Anual de Primavera da Federação Internacional de Aeronáutica, realizado em Paris.

A startup representou o Brasil no encontro, que ocorreu no sábado (23/3) e domingo (24/3) e reuniu 200 especialistas do setor espacial de 77 países. A Ideia Space integra o Comitê de Educação Espacial e de Empreendedorismo da Federação Internacional.

De acordo com o diretor da empresa, Victor Baptista, os lançamentos dos satélites têm como intenção estimular o conhecimento em escolas públicas e despertar setores da sociedade para o segmento espacial. "Precisamos recuperar o tempo perdido e aproveitar as novas janelas de oportunidade para posicionar o Brasil na liderança de satélites mais afeitos ao perfil de nossas empresas e os segmentos que nos caracterizam enquanto 9ª maior economia do mundo", afirma ao Correio.

"Quando vemos o brilho nos olhos das crianças e adolescentes, e até dos adultos que envolvemos em nossas oficinas educacionais pelo país à fora, entendemos profundamente o propósito que nos move. Queremos que a popularização do tema aeroespacial contribua de maneira prática e tangível com o futuro das jornadas humanas no espaço profundo, levando a riqueza de nossas características", completa o diretor.