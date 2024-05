Anima Escola abre inscrições para formação gratuita em animação audiovisual

DO Débora Oliveira

O projeto visa capacitar jovens talentos e contribuir para a profissionalização do mercado de animação. - (crédito: Divulgação)

Estão abertas as inscrições para o Projeto Anima Escola, uma iniciativa que oferece formação em animação audiovisual para estudantes de escolas públicas e jovens do Distrito Federal com idades entre 16 e 25 anos. O projeto, que visa capacitar jovens talentos e contribuir para a profissionalização do mercado de animação na região, oferece 50 vagas gratuitas e terá duração de seis meses.

“Apesar de ser um setor em expansão, o Distrito Federal tem carência de profissionais na área de animação. No último projeto que produzi tínhamos 16 animadores e mais da metade era de outros estados. A ideia por trás do Anima Escola é descobrir novos talentos e oportunizar o desenvolvimento de adolescentes e jovens que tem interesse no ramo de animação mas que não tem acesso por meio de atividades teóricas e práticas que os façam desenvolver ainda mais o interesse e as práticas dessa área”, conta Cristiano Vieira, cineasta e diretor da Studio 10 Filmes, que promove a formação.



As aulas serão ministradas em Ceilândia e ocorrerão em três encontros semanais, combinando metodologias presenciais e virtuais. Os participantes terão acesso a material de apoio digital e terão a oportunidade de trabalhar na produção de um curta-metragem como trabalho final do curso. As áreas de conhecimento abrangem animação, produção, direção de arte, dublagem e som. As inscrições devem ser feitas até a quinta-feira (16/5) por meio do e-mail diezproducoes@gmail.com.



Para conseguir uma vaga o candidato passará por uma seleção que visa zerar a evasão e oferecer oportunidade àqueles jovens que já sonham com a profissão. “A formação desses jovens talentos contribuirá com a indústria criativa local e ajudará na construção de um cenário mais inclusivo e diversificado para o mercado de animação do Distrito Federal”, explica o idealizador do projeto.



As áreas de conhecimento envolvem animação, produção, direção de arte, dublagem e som. “Atualmente existe uma carência de profissionais na área de animação no DF, pois o mercado de animação no Brasil está em constante crescimento. Não apenas no cinema, mas na publicidade, nos aplicativos e nos jogos digitais”, complementa o cineasta.



Serviço:



Inscrições abertas para o Anima Escola



Data: Até a próxima quinta-feira, 16 de maio.

Inscrição gratuita por e-mail: diezproducoes@gmail.com