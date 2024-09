Espaço de Cidadania do Ciee recebe visita do ministro Wellington Dias

CB Correio Braziliense

Espaço Cidadania é localizado em Taguatinga - (crédito: Divulgação)

O Espaço de Cidadania do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), em Taguatinga, Distrito Federal, recebeu, na última semana, a visita do Wellington Dias, ministro de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos contribui para a permanência na escola e formação para o mundo do trabalho.

Voltado ao fortalecimento de vínculos e à promoção de conhecimentos, o Espaço de Cidadania do Ciee possui unidades no Distrito Federal, em Salvador, na Bahia, Manaus, no Amazonas e em duas na cidade de São Paulo.

Na ocasião, Dias teve oportunidade de conhecer as ações da iniciativa, assim como os conviventes - encaminhados prioritariamente pela rede socio assistencial, incluindo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS). “Eu pude ver aqui histórias de vitórias de pessoas que saíram de uma situação de vulnerabilidade e hoje estão em um emprego e estudando” afirma.

De acordo com a superintendente de Ação Social e Filantropia do Ciee, Maria Nilce Mota, o compromisso do instituto com as juventudes continua a ser um pilar fundamental na missão de transformar e construir futuros com mais oportunidades para todos. “Nós ressignificamos as vidas de vários jovens da região, que aqui encontraram um grande incentivo para permanecerem no ambiente escolar e desenvolverem sua cidadania. Muitos chegam aqui sem sonhos e encontram um acolhimento e um aprendizado com significado”, explica.