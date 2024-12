MR Marina Rodrigues

Mulheres que desejarem se alistar no serviço militar poderão fazê-lo voluntariamente no ano em que completarem 18 anos. - (crédito: Divulgação Exército Brasileiro)

As mulheres brasileiras poderão, pela primeira vez, alistar-se voluntariamente nas Forças Armadas. O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, durante a comemoração dos 25 anos do Ministério da Defesa, em Brasília. A medida foi oficializada pelo Decreto nº 12.154, de 27 de agosto de 2024, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O alistamento militar feminino estará disponível para mulheres que completarem 18 anos em 2025, ou seja, que nasceram em 2007. O período de inscrição será de 1º de janeiro a 30 de junho, sem taxas, com um total de 1.500 vagas iniciais. Após o alistamento, as voluntárias serão submetidas à entrevista, inspeção de saúde (exames clínicos e laboratoriais), teste físico, além de procedimentos de seleção específicas da Marinha, do Exército e da Força Aérea. As candidaturas selecionadas começarão o treinamento nas organizações militares a partir de 2026.

As voluntárias deverão residir em municípios que possuam organizações militares contempladas no Plano Geral de Convocação (PGC). Ao serem incorporadas, as mulheres trabalharão nos cargos de marinheiros-recrutas (Marinha), soldados (Exército) ou soldados de segunda-classe (Força Aérea). Após o ato de constituição, o serviço militar, que tem duração inicial de 12 meses, será obrigatório e poderá ser prorrogado anualmente por até oito anos, conforme disposições da legislação vigente. Segundo o decreto, o alistamento feminino seguirá o mesmo cronograma do masculino e será realizado on-line, pelo site alistamento.eb.mil.br, ou presencialmente na Junta de Serviço Militar (JSM) do seu município (localize a JSM no site: https://alistamento.eb.mil.br/servico/jsm).

Além da remuneração, as jovens terão direito a benefícios, como adicional de férias, acesso ao sistema de saúde, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-natalidade, licença maternidade, auxílio pré-escolar, contagem do tempo de serviço militar para aposentadoria, dentre outros, de forma igualitária aos direitos dos homens que são incorporados no serviço militar obrigatório.

Presença feminina

Atualmente, as mulheres representam cerca de 10% do efetivo total das Forças Armadas, somando aproximadamente 37 mil militares. Elas atuam principalmente nas áreas de saúde, ensino e logística, além de ocuparem cargos na área de combate por meio de concursos específicos, como os oferecidos pela Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), o Colégio Naval (CN) e a Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR).

Com a introdução do alistamento voluntário, o número de mulheres no serviço militar deve crescer gradativamente. “Essa iniciativa reflete o compromisso do governo em ampliar as oportunidades para as mulheres no setor de defesa, promovendo igualdade e modernização dentro das Forças Armadas”, destacou o ministro José Mucio Monteiro. Confira respostas para as dúvidas mais frequentes sobre o tema no site do Gov.br.