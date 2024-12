Alistamento feminino começa em 1º de janeiro, diz Defesa

O Ministério da Defesa informou que, a partir de 1º de janeiro, voluntárias para o serviço militar feminino poderão realizar o alistamento. O processo vai durar até 30 de junho, com 1.465 vagas disponíveis para as jovens que completarem 18 anos em 2025.

O Plano Geral de Convocação contempla 28 municípios, onde quem quiser se alistar poderá realizar o processo on-line ou em uma Junta de Serviço Militar. Caberá às meninas escolherem uma das três Forças que desejam servir — Exército, Marinha ou Aeronáutica.

As etapas seguintes do processo serão as etapas tradicionais do alistamento masculino obrigatório, com testes físicos e inspeções de saúde, incluindo exames clínicos e laboratoriais.

Aquelas que forem selecionadas para servir as Forças Armadas serão incorporadas no 1º semestre ou no 2º semestre de 2026, de 2 a 6 de março ou de 3 a 7 de agosto, iniciando como soldado ou marinheiro-recruta — caso sirva na Marinha.

No momento em que as voluntárias se tornarem soldados ou marinheiros-recruta, o serviço militar se torna obrigatório, passível de aplicação de penalidades e com a imposição de deveres e direitos militares. Da mesma forma que o masculino, o serviço terá duração obrigatória de 12 meses, podendo se estender até oito anos.

Municípios contemplados

Águas Lindas de Goiás (GO)

Belém (PA)

Belo Horizonte (MG)

Brasília (DF)

Campo Grande (MS)

Canoas (RS)

Cidade Ocidental (GO)

Corumbá (MS)

Curitiba (PR)

Florianópolis (SC)

Formosa (GO)

Fortaleza (CE)

Guaratinguetá (SP)

Juiz de Fora (MG)

Ladário (MS)

Lagoa Santa (MG)

Luziânia (GO)

Manaus (AM)

Novo Gama (GO)

Pirassununga (SP)

Planaltina (GO)

Porto Alegre (RS)

Recife (PE)

Rio de Janeiro (RJ)

Salvador (BA)

Santa Maria (RS)

Santo Antônio do Descoberto (GO

São Paulo (SP)

Valparaíso de Goiás (GO)

