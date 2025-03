Salão do Estudante 2025: feira oferece oportunidades para intercâmbio no exterior

JC Júlia Christine*

Salão do Estudante - (crédito: Divulgação)

O Salão do Estudante 2025 chega a Brasília em 11 de abril, das 14h às 20h, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB). A maior feira de educação internacional da América Latina oferece aos estudantes brasileiros a chance de se conectar com mais de 40 universidades e escolas de idiomas de países como Estados Unidos, Canadá, França, Irlanda e Portugal. O evento é gratuito e aberto ao público e as inscrições podem ser feitas pelo site do Salão do Estudante.

Neste ano, mais de 40 instituições de ensino de países como Canadá, Estados Unidos, França, Irlanda e Portugal estarão presentes. Profissionais especializados oferecerão suporte sobre processos de admissão, bolsas de estudo e vistos de estudante, auxiliando aqueles que desejam cursar graduação, pós-graduação ou intercâmbio acadêmico.

Portugal se destaca entre os participantes, trazendo um grupo de 23 universidades renomadas, incluindo a Universidade de Coimbra, a Universidade de Lisboa e a Universidade do Porto. Já os Estados Unidos contarão com faculdades e o apoio do EducationUSA, que orientará sobre o procedimento para estudar no país.

Além das universidades, órgãos governamentais como o Erasmus (Portugal), Campus France (França) e EducationUSA (EUA) estarão disponíveis para tirar dúvidas sobre vistos e financiamentos estudantis.

Confira as datas e locais do Salão do Estudante 2025:

São Paulo: 5 e 6 de abril – Centro de Convenções Frei Caneca

Rio de Janeiro (Copacabana): 8 de abril – Hotel Fairmont

Rio de Janeiro (Barra): 9 de abril – Windsor Oceânico

Brasília: 11 de abril – CICB – Centro Internacional de Convenções do Brasil

Salvador: 13 de abril – Fiesta Convention Center

Recife: 15 de abril – Mar Hotel Conventions

Maceió: 16 de abril – Hotel Ritz Lagoa da Anta

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá