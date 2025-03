RP Raphaela Peixoto

O Ministério Público Federal (MPF) revelou nesta sexta-feira (21/3) que o edital de abertura do 31º concurso público para provimento de cargos de procurador da república será publicado na próxima segunda-feira (24/3). O documento será divulgado Diário Oficial da União. Na mesma data, também será aberto o período de inscrições para o certame.

Segundo o MPF, o regulamento foi assinado nesta terça-feira pelo vice-procurador-geral da República, Hindenburgo Chateaubriand. O certame será válido por dois anos, com possibilidade de ser prorrogada por igual período.

A previsão é que sejam ofertadas 58 vagas para o cargo. Haverá a reserva de 10% do total de vagas para as pessoas com deficiência, 5% para pessoas indígenas e 20% para pessoas negras. O salário inicial é de R$ 39.753,22, conforme divulgado pelo MPF.

"As localidades das vagas serão definidas pelo Conselho Superior do MPF, após o resultado do concurso, com possibilidade de criação de novas vagas. As nomeações estão condicionadas à disponibilidade orçamentária e à necessidade do serviço", afirmou o ministério.