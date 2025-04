MR Marina Rodrigues

Impulsionada pelo grupo Mulheres de Negócios do Brics, participantes se reuniram na Cúpula de Comércio e Investimento Agrícola Brics+, realizada na África do Sul - (crédito: Brics WBA/Divulgação)

Estão abertas até 4 de maio as inscrições para o Brics Women’s Startups Contest 2025, premiação internacional voltada a startups lideradas por mulheres nos países membros e parceiros do Brics. A iniciativa é promovida pela Brics Women’s Business Alliance (WBA), rede de cooperação que fortalece o empreendedorismo feminino entre os países do bloco, e será organizado pelo Sebrae, com apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Para participar, é necessário que a fundadora, cofundadora ou principal líder da startup tenha papel ativo nas operações do negócio. A startup também precisa ter sede, presença significativa ou um plano claro de expansão nos países do Brics e seus parceiros. A proposta deve ser inovadora, com potencial de impacto e crescimento escalável. As interessadas devem acessar o site oficial https://bit.ly/4lKvGHV para preencher o formulário de participação e consultar o edital completo.

As startups podem concorrer em três estágios de maturidade: early-stage (fase inicial), destinada a negócios com MVPs ou protótipos; growth (crescimento), para aquelas que já validaram seus produtos ou serviços e estão em expansão; e scale-up (expansão), voltada a empresas consolidadas em fase de internacionalização.

A premiação contempla seis categorias temáticas: saúde e bem-estar; agricultura e segurança alimentar; educação e desenvolvimento de competências; energia, infraestrutura e mobilidade; comércio, serviços e transformação digital; e desenvolvimento sustentável e soluções climáticas.

Já os projetos serão avaliados por especialistas internacionais, com base em diversos critérios, como inovação (20%), impacto positivo (20%), escalabilidade nos mercados do Brics (15%), viabilidade comercial (15%), parcerias e redes (10%), capacidade técnica (10%), processos e propriedade intelectual (5%) e qualidade da apresentação (5%).

Finalistas

O Brics é formado originalmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em 2024, o grupo foi ampliado e passou a incluir também Egito, Etiópia, Irã, Indonésia e Emirados Árabes Unidos. Além dos 11 membros, o concurso também está aberto a empreendedoras de nove países parceiros estratégicos, como Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda, Uzbequistão e Belarus.

Com foco na equidade de gênero e no fortalecimento de ecossistemas inovadores nos países em desenvolvimento, o concurso integra a programação oficial da Presidência brasileira do Brics neste ano e busca ampliar a visibilidade de lideranças femininas, promover conexões estratégicas e gerar oportunidades concretas de crescimento para negócios liderados por mulheres.

As 18 startups finalistas participarão de uma missão técnica no Rio de Janeiro entre 1º e 8 de julho. As despesas com passagens aéreas, hospedagem, alimentação e transporte local serão cobertas pela organização. Durante a semana, as empreendedoras terão acesso a visitas técnicas, atividades de formação, sessões de pitch para investidores e oportunidades de networking com empresas e instituições de inovação. O encerramento da programação será durante o Fórum Empresarial do Brics, também na capital fluminense.