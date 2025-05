Evento para família promove brincadeiras para fortalecer laços e aprendizado escolar

JC Júlia Christine*

O dia de atividades foi pensado também como uma resposta à proibição dos celulares nas escolas, medida que já vem apresentando resultados positivos entre os estudantes. - (crédito: Divulgação)

A roda de conversa Brincar uma tecnologia para criar conexões reais, promovido pela ONE School, é voltada para pais e estudantes e pode ser um divisor de águas nas relações familiares e na aprendizagem escolar. O evento ocorrerá no próximo sábado (24/5), a partir das 9h. As inscrições podem ser feitas por meio do link.

Enquanto os pais participam da conversa, as crianças participarão de atividades conduzidas por uma equipe especializada. Elas aprenderão a fazer os próprios brinquedos, com material fornecido pela organização e orientadas por especialistas. Também haverá momento de interação divertida em conjunto entre pais e filhos.

Uma das atrações da roda de conversa é uma palestra com o casal Lua Barros e Pedro Fonseca, co-fundadores da Rede Amparo, organização que tem apresentado estudos familiares como ferramenta de transformação social no Brasil.

O dia do evento foi escolhido como parte das comemorações da Semana Mundial do Brincar, que neste ano terá como tema "Proteger o encantamento das infâncias", escolhido pela Aliança pela Infância.

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá