Confirme quais empresas estão com inscrições abertas para programas de trainee

Pedro Catelli: Trainee é aprendizado, conhecimento e preparação

No mês de agosto, inicia-se a temporada anual de processos trainees. O período, caracterizado por aumento do número de vagas e de seleções de grandes empresas, marca a preparação de novos profissionais em diversas áreas, contratados para suprir a demanda comercial de fim de ano, explica Elcio Paulo Teixeira, membro da Sociedade Americana de RH. Para os futuros trainees, o especialista destaca a importância do envio correto dos currículos, que hoje em dia são analisados por inteligência artificial, conta Teixeira.

“Sempre é o algoritmo que escolhe os primeiros candidatos. Por isso, é preciso colocar no currículo palavras-chave, que tenham a ver com a posição que está sendo aplicada”, aconselha o especialista em RH. Teixeira também dá a dica de aprimorar o currículo com auxílio de IA e sugere que o estudante peça para a ferramenta aprimorar sua aplicação, adaptando-a de forma especializada para a vaga desejada, com o uso de palavras-chave procuradas pela empresa contratante.

Os processos trainees, geralmente, são realizados em três etapas: seleção inicial de currículos, teste comportamental por videoconferência e entrevista presencial. Teixeira defende a importância do candidato ser verdadeiro nos exames, além de treinar habilidades de entrevista, chamadas de soft skills, para se dar bem nas provas de meio de ano, disponibilizadas por empresas como Nestlé, C&A, Itaú, entre outras.

Trainee na prática

Formando em computação pela Universidade de Brasília (UnB), Pedro Catelli, 26 anos, atua há sete meses como trainee na área de tecnologia da Cooperforte. Não aprovado no processo seletivo de 2022, o jovem brasiliense não desistiu e foi recrutado em janeiro deste ano. Com vontade de crescer na área, Pedro sempre desejou atuar na empresa em que trabalha atualmente.

Com experiências ricas na área profissional, ele relata que a rotina é simples e eficaz para a aprendizagem. “Minha rotina é simples e com uma boa carga de aprendizado. Com seis horas diárias, entrego as minhas demandas e saio de lá todos os dias com uma bagagem maior de conhecimento”, comenta.

O programa de trainee tem como objetivo desenvolver jovens talentos recém-formados, preparando-os para assumir posições de liderança e gestão nas empresas. No entanto, conquistar uma vaga exige preparação. Um currículo claro, com resultados e experiências relevantes, além do uso de palavras-chave alinhadas à descrição da vaga, pode aumentar consideravelmente a atratividade do perfil.

A organização também é fundamental na candidatura aos processos seletivos. É importante acompanhar prazos, montar uma agenda com datas de inscrição e requisitos e, não menos importante, estar atento a todas as etapas da seleção.

Pedro deixa uma mensagem para quem deseja viver essa experiência: “Não deixe de se inscrever. É um momento de aprendizado, de preparação e de conhecimento. Além de tudo isso, a remuneração é alta em comparação com outros cargos, como estagiário e aprendiz. Para o início da vida profissional, é uma grande vantagem”, finaliza.

Confira alguns dos principais processos seletivos disponíveis:

C&A

O Programa de Trainee C&A 2026 está com inscrições abertas para profissionais formados entre dezembro de 2021 e junho de 2025, com duração de 18 meses e foco em quem tem paixão por moda e negócios. Os candidatos devem ter inglês intermediário (avançado para a área comercial), disponibilidade para atuar em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Recife; e vivências anteriores são consideradas diferenciais. As oportunidades são para as frentes de planejamento comercial, produto, operações de lojas e tecnologia. A remuneração inicial é de R$ 8 mil, com aumento para R$ 9,5 mil após um ano, além de benefícios como assistência médica e odontológica, refeição flex (VA e/ou VR), estacionamento ou vale-transporte, descontos em compras, folga no mês do aniversário, férias semestrais, convênio com o SESC, acesso ao Wellhub e ao Dr. C&A. O número de vagas não foi informado. As inscrições vão até 20 de agosto pelo site: https://shre.ink/tyF0

ONFLY

O programa de trainee Recruta Onfly está com inscrições abertas e oferece 60 vagas para as áreas comercial e de tecnologia, com sede em Belo Horizonte (MG) e região metropolitana. Podem participar jovens formados a partir de dezembro de 2022 ou com conclusão prevista até dezembro de 2025, nos cursos de administração, engenharia, economia, tecnologia, marketing, design e áreas correlatas. As vagas comerciais são presenciais, enquanto as de tecnologia seguem modelo híbrido. O processo seletivo inclui inscrição on-line, testes de lógica e fit cultural, entrevista por vídeo e dinâmica presencial com lideranças da empresa. Com duração de 12 meses, o programa oferece trilha de conhecimento personalizada, mentoria premium, plano de saúde e remuneração entre R$ 2.300 e R$ 4.500. Ao final, os melhores participantes recebem uma bonificação para investir em estudos nas áreas de tecnologia e gestão de viagens corporativas. As inscrições vão até 8 de setembro e devem ser feitas pelo site: https://shre.ink/tyFF

ITAÚ UNIBANCO

O Programa Trainee Itaú Unibanco 2026 está com inscrições abertas para estudantes e profissionais de qualquer curso de graduação nas áreas de exatas, humanas ou biológicas, com formação entre dezembro de 2023 e dezembro de 2026. Com duração de 18 meses e atuação presencial em São Paulo, o programa oferece duas trilhas de desenvolvimento: Varejo, sem exigência de inglês, e Finanças, com inglês avançado obrigatório. Os trainees participam de treinamentos e vivências práticas em temas como tecnologia, dados, produtos digitais e liderança. A remuneração é de R$ 9.350, com benefícios como participação nos lucros, vale-refeição, vale-alimentação, plano de saúde e odontológico, vale-transporte, auxílio-creche, seguro de vida, convênios com academias, descontos em farmácias, previdência privada e acesso ao Itaú Shop, que oferece vantagens com mais de 1.100 parceiros. A carga horária é das 9h às 18h, em modelo híbrido, com presença mínima de oito vezes por mês nos polos. O processo seletivo é totalmente on-line e inclui testes, entrevistas, dinâmica em grupo e etapa final com executivos. O número de vagas não foi informado. As inscrições vão até 1º de setembro e devem ser feitas pelo site: https://traineeitauunibanco. com.br/

HITACHI

O programa de trainee da Hitachi Energy está com inscrições abertas para profissionais formados em engenharia entre dezembro de 2022 e agosto de 2025, com inglês fluente ou avançado. Com duração de 18 meses, o programa é estruturado em três rotações semestrais, oferecendo experiências em diferentes regiões, áreas de negócio, ambientes e frentes de atuação. Os trainees poderão atuar nas unidades de Guarulhos (SP) ou Blumenau (SC), nas áreas de Grid Automation, Grid Integration, High Voltage Products, Transformers e Services. O objetivo é desenvolver uma rede diversificada de conhecimentos e preparar os participantes para posições estratégicas dentro da companhia. O número de vagas e o valor do salário não foram informados. As inscrições vão até 20 de agosto e podem ser feitas pelo site: https://shre.ink/tyFZ

NESTLÉ

O Programa de Trainee Nestlé 2026 tem duração de dois anos e busca talentos com formação em qualquer curso de graduação reconhecido pelo MEC (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo), concluída entre dezembro de 2021 e dezembro de 2025. É necessário ter disponibilidade para mudanças e viagens constantes, além de protagonismo, atitude e vontade de aprender. Não há restrições quanto a idade, curso ou localidade, e o domínio de idioma estrangeiro não é exigido para a maioria das vagas. As oportunidades são presenciais ou híbridas, conforme a função, com atuação nas cidades de São Paulo e Ribeirão Preto (SP), Ituiutaba, Uberaba, Uberlândia e Ibiá (MG), e início previsto para janeiro. Os benefícios incluem remuneração compatível com o mercado, assistência médica, odontológica e farmacêutica, previdência privada, seguro de vida, participação nos lucros e resultados, desconto em produtos, vale-refeição, licenças parentais estendidas e acesso ao Programa de Bem-Estar, com psicólogos, nutricionistas e atividades físicas. Os participantes também contam com o Trainee Hub, plataforma com subsídios para graduação, pós-graduação, MBAs, cursos livres e de idiomas. O número de vagas não foi informado. As inscrições vão até 28 de agosto pelo site: https://shre.ink/tyFK

SHOPEE

O programa de trainee Shopee 2025 oferece ingresso no mercado de trabalho para estudantes formados de dezembro de 2023 a dezembro de 2025, em diversos cursos de bacharelado e licenciatura. A empresa busca profissionais com interesse pelo empreendedorismo, raciocínio lógico desenvolvido e inglês fluente, para atuação híbrida em São Paulo. As áreas de atuação disponíveis são: crédito financeiro, desenvolvimento de negócios, marketing, logística e operações. O processo seletivo conta com etapas de inscrições, teste on-line, dinâmica de grupo presencial, entrevista remota com RH e painel presencial, a previsão de início dos selecionados é janeiro de 2026. Os interessados podem se inscrever até 4 de setembro, pelo site: www.ciadeestagios.com. br/vagas/shopee . A empresa não informou o valor do salário.

LIGHT

O programa trainee 2025 da Light está com inscrições abertas até 19 de agosto, para candidatos que tenham finalizado a graduação em até dois anos, em diversos cursos de graduação. Os selecionados vão atuar nas unidades do Rio de Janeiro e Piraí (RJ), e receberão remuneração mensal de R$ 7 mil, além de benefícios como participação nos lucros ou resultados, previdência privada, auxílio creche, auxílio mudança, seguro de vida, valealimentação e vale-refeição, assistência médica (amil), assistência odontológica (amil), wellhub e convênio com empresas parceiras. O processo seletivo tem etapas on-line, além de entrevista presencial, a previsão de contratação é outubro de 2025. Os interessados podem se inscrever por meio do site: encurtador.com.br/ITChD

SAINT-GOBAIN

Estão abertas as inscrições para o programa trainee da Saint-Gobain Brasil. O processo seletivo será feito de maneira remota e as inscrições podem ser feitas até 16 de setembro de 2025, por meio do site: encurtador.com . br/K1In4. Os selecionados têm previsão de contratação em janeiro de 2026, e terão contrato com duração de 18 meses, com possibilidade de atuação em diversas áreas da empresa, como industrial, controladoria, marketing, compras, RH, supply chain, controle de qualidade, ehs, wcm e csr. Para participar é necessário ter concluído graduação entre junho de 2022 e julho de 2025, ter inglês intermediário e disponibilidade para atuar presencialmente nas cidades de São Paulo, Mauá, Jandira, Capivari, Embu das Artes, Cotia e Abreu e Lima (PE).

SANTANDER

O programa de trainee Santander 2026 já está disponível. Com inscrições abertas até 1° de setembro, o processo busca estudantes formados entre dezembro de 2022 e dezembro de 2025, em cursos de engenharias, tecnologia, matemática ou estatística, e paga salário de R$ 9200 mais benefícios. O processo seletivo é feito em modelo remoto, com etapas de avaliação curricular, dinâmica de grupo e entrevistas on-line, os interessados podem ser inscrever por meio do site: encurtador. com.br/9A1Fu . Para participar, é necessário que o candidato tenha inglês intermediário, e mobilidade geográfica para atuar em São Paulo e, possivelmente, em outros estados e países.

INFOJOBS

O site de vagas de emprego e estágios Infojobs oferece, no mês de agosto, 100 vagas para processos seletivos de trainee. Os interessados podem ver os editais por meio do site: encurtador.com.br/uXHmT , e se inscrever de maneira gratuita.

CIA. DE TALENTOS

. A facilitadora de vagas de estágio e trainee Cia. de Talentos oferece processos seletivos em diferentes regiões do Brasil, para os profissionais recém-formados, são ofertadas oportunidades em empresas como Bracell, WTC, BASF, Motiva, Hitachi, EPR, C&A e Cia de Talentos. Os interessados botem obter mais informações por meio do site: www.ciadetalentos.com.br

* Estagiários sob asupervisão de Ana Sá