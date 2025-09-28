Empresa de logística ferroviária abre programa de trainee em engenharia

CB Correio Braziliense

Para participar, é necessário ter graduação em engenharia e experiência de dois anos na área - (crédito: Divulgação)

Estão abertas as inscrições para o Programa Trainee de Operações, da VLI, companhia de logística em áreas ferroviárias, portuárias e terminais. Estão disponíveis 15 vagas operacionais, nos estados do Maranhão, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, para candidatos de qualquer região do país, desde que possuam disponibilidade para mobilidade. Os interessados devem ter graduação — em engenharia mecânica, elétrica, automação e civil — e experiência de dois anos em logística ou indústria. As inscrições vão até 17 de outubro, e podem ser feitas por meio do link.

O programa trainee tem duração de 12 meses, e os participantes terão salário compatível com o mercado (revelado ao longo do processo seletivo), além de vale-alimentação, vale-transporte, assistência médica e odontológica e, no fim do período de trainee, serão certificados com pós-graduação reconhecida pelo MEC.