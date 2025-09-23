Concurso do Corpo de Bombeiros do DF: confira os requisitos para certame

RP Raphaela Peixoto

Interessados em se inscrever no concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) têm até 13 de outubro para realizar as inscrições pelo site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). A taxa de inscrição é de R$ 140.

Para participar, os candidatos devem ter entre 18 e 28 anos de idade até a data da inscrição. Também há exigência mínima de altura: 1,60m para homens e 1,55m para mulheres.

Além disso, é obrigatório ter diploma de curso superior em qualquer área, além de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de, no mínimo, categoria “B”. Para o cargo de condutor e operador de viaturas, a CNH exigida é a de categoria “D”, além de certificado de conclusão do Curso de Veículos de Emergência.

Já para o cargo de técnico em enfermagem, é necessário apresentar também um certificado de curso técnico na área e registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal (Coren-DF).

Etapas do concurso

O certame oferece 356 vagas distribuídas entre diversos cargos e especialidades, com salários iniciais que podem chegar a R$ 15 mil. Todas as contratações devem ocorrer ao longo do ano de 2026.

As provas objetivas estão previstas para ocorrer entre os dias 23 e 30 de novembro, conforme o cargo. A seleção contará ainda com prova discursiva, avaliação de conhecimentos práticos, Teste de Aptidão Física (TAF), inspeção de saúde, avaliação biopsicossocial e procedimento de heteroidentificação.