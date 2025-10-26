Contratações temporárias ganham força com chegada das festas de fim de ano

AM Alice Meira

Daiane Rocha, sub-gerente da Dengo Chocolates, diz que a loja vai contratar, pela primeira vez, colaboradores temporários - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Black Friday, Natal e ano-novo instigam a contratação de funcionários de maneira considerável. A Associação Brasileira do Trabalho Temporário (Asserttem) prevê a criação de 535 mil vagas em todo o Brasil neste fim do ano. “O número de contratações para o último trimestre representa um aumento de 7,5% em relação ao mesmo período de 2024”, estima Alexandre Lopes, presidente da Asserttem. No Distrito Federal, a previsão do Sindicato do Comércio Varejista do Distrito Federal (Sindivarejista-DF) é de 3.887 vagas, um aumento de cerca de 5% em comparação aos dados do ano passado.

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF) afirmou ao Correio que “ainda não é possível fazer uma projeção precisa antes da divulgação da pesquisa de intenção de contratações do Instituto Fecomércio-DF, pois o comportamento do mercado depende das condições econômicas do momento.” Entretanto, conclui que indicadores recentes apontam um cenário de reaquecimento no comércio e nos serviços do DF. O presidente da Fecomércio, José Aparecido, contudo, acredita que haverá um aumento de 7% nas contratações temporárias em relação ao ano passado, percentual próximo ao previsto pela Asserttem.

Pesquisa de Expectativa de Emprego — Q4 2025, estudo desenvolvido trimestralmente pelo ManpowerGroup, empresa de seleção e recrutamento, aponta que 53% das empresas brasileiras pretendem contratar profissionais. Os dados indicam que o trabalho temporário representa uma parcela significativa das novas contratações, como observado em junho deste ano, quando 24,2% do total de novas vagas criadas foram temporárias.

O que é?

O trabalho temporário é um regime de contratação de tempo mais curto que o habitual, permitindo às empresas atender demandas em períodos de maior movimentação. Segundo o presidente da Asserttem, a prática “traz produtividade e eficiência, garantindo que a força de trabalho esteja de acordo com a necessidade.”

Sebastião Abritta, presidente do SindiVarejista-DF (foto: Divulgação/ Sindiverista-DF)

De acordo com o presidente do Sindivarejista-DF, Sebastião Abritta, normalmente eles são contratados por 90 dias nos últimos meses do ano: “Em janeiro, aqueles que se destacam acabam efetivados.” Em muitas funções, não é exigida experiência prévia ou formação específica, e diversas empresas investem na capacitação e qualificação desses trabalhadores.

Cenário local

No Distrito Federal, as expectativas também são boas. O comércio varejista do DF deverá abrir 3,887 vagas temporárias para os últimos dois meses do ano, quando as lojas registram aumento no movimento. A tendência é de que os setores de roupas, calçados, brinquedos e acessórios se destaquem, segundo avaliação do presidente do Sindivarejista-DF: “Há mais dinheiro em circulação, e a empregabilidade vem crescendo em setores que efetivamente precisam de mão de obra no fim de ano”. O número representa aumento de 4,1% em relação ao mesmo período de 2024, informou o sindicato. Ele acrescenta que, em 2025, as vendas cresceram, em média, 5,2% em todas as datas especiais, como dias das Mães, Pais e das Crianças: “Este ano vem sendo positivo para o comércio,” concluiu Abritta.

Direitos trabalhistas

Advogado Henri: direitos garantidos por lei (foto: Arquivo Pessoal)

Henri Pinheiro, advogado especialista em direito empresarial, destaca que, mesmo sendo uma contratação com prazo determinado, o trabalhador temporário tem direitos garantidos por lei. “Ele deve receber um salário equivalente ao de outro funcionário efetivo que exerça a mesma função, além de ter direito ao 13º proporcional, férias proporcionais com 1/3 a mais, FGTS, descanso semanal remunerado e pagamento de horas extras, se trabalhar além da jornada legal”, explica. De acordo com a legislação, esse tipo de contrato pode ter duração de até 180 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 90 dias, totalizando um máximo de 270 dias.

De acordo com Pinheiro, os trabalhadores também têm a carteira de trabalho assinada e, com isso, são incluídos no sistema de proteção previdenciária. Também garantem acesso a benefícios como aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade, entre outros. “Mas é bom saber que, por ser um contrato temporário, ele não tem direito ao aviso prévio ou ao seguro-desemprego ao fim do contrato, por exemplo”, conclui o advogado.

Ao ser questionado sobre os cuidados que os empregadores devem ter no ato da contratação, Pinheiro destaca a importância de formalizar a admissão por escrito, especificando prazo, salário e demais condições de trabalho. “É essencial tratar esse trabalhador com igualdade. Ele deve ter as mesmas condições de trabalho, salário e segurança que os funcionários efetivos que fazem a mesma função. E mais, a empresa deve respeitar os prazos máximos do contrato e não usar essa forma de contratação de maneira repetitiva para ‘driblar’ a lei”, orienta. Ele também ressalta que respeitar esses cuidados não é apenas cumprir a legislação: “É uma forma de valorizar o trabalho e manter relações mais justas, humanas e seguras no ambiente profissional.”

Experiências pessoais

Isabela Ávila trabalhou como temporária (foto: Arquivo Pessoal)

Isabela Ávila, 29 anos, destaca a importância do vínculo empregatício. “Muitos contratos exigem experiência, dificulta para quem está desempregado. Além de salvar pessoas que estão precisando de um emprego, pode ser uma oportunidade de conhecer pessoas que vão te levar a um contrato fixo ou até ser efetivado”, explica. Graduada em jornalismo, Isabela foi indicada para a vaga em uma empresa de eventos. “Estava desempregada na época, e meus amigos lembraram de mim, por saber que sou comunicativa. Acharam que eu poderia me encaixar.” Também destaca que as oportunidades são boas: “Se souber aproveitar, é melhor ainda.”

O trabalho temporário é colocado como uma “ajuda necessária” para as empresas no fim de ano. Daiane Rocha, uma das responsáveis pela loja Dengo Chocolates, afirma que é a primeira vez que vão contratar temporários: “Todo ano, contratamos auxiliares por diária. Este ano, vamos ter duas pessoas contratadas no período de dois a três meses.” Ela conta que, no fim do ano, o fluxo de clientes aumenta, e a demanda fica “gigantesca”, por isso, a opção de contratar em regime temporário. “As entrevistas foram realizadas. A previsão é de que iniciem o treinamento para começar a trabalhar de novembro a janeiro”, afirma. Os temporários da loja vão desempenhar funções na montagem de sacolas, fechamento de presentes e na cafeteria.

Turbine o currículo

Cláudia Danienne: dicas para turbinar o currículo (foto: Divulgação/ Infato Comunicação)

Cláudia Danienne, psicóloga organizacional que trabalha em recursos humanos no mercado corporativo, destaca dicas para aprimorar o currículo e se destacar na busca das vagas temporárias. “Os profissionais em busca dessas vagas devem estar atentos diariamente às possibilidades divulgadas na internet e intensificar os meios para networking”, afirma a psicóloga.

» Crie um currículo digital com linguagem simples, leitura amigável, layout profissional e que seja convidativo. Com bom espaçamento entre linhas, destaques em negrito somente para as informações que devem ser ressaltadas, poucos sublinhados para não poluir e não anexar fotos em eventos sociais.

» Lembre-se de dar ênfase às colaborações voluntárias, de responsabilidade social. Essas informações são extremamente bem-vistas.

» Faça um material objetivo, destacando as experiências que já teve ou, caso ainda não tenha, o que combine com suas expectativas.

» Sinalize que possui disponibilidade home office e presencial, se for o seu caso. Flexibilidade, hoje, é de suma importância.

» Inclua o endereço do Linkedin e outras redes sociais que possam contribuir com sua imagem profissional. Por isso, é fundamental que as informações estejam alinhadas com o currículo, e as redes possuam somente conteúdos agregadores à imagem. Evite posicionamentos políticos, discussões esportivas e religiosas que possam comprometer a avaliação.

Como conquistar a vaga?

Para se candidatar, a psicóloga Marisol Lloris, especializada em recursos humanos (RH), recomenda que o trabalhador mostre o que pode oferecer à empresa em termos de competência e experiência profissional, já que as organizações buscam profissionais responsáveis e comprometidos. Para que uma pessoa seja efetivada como profissional após um período temporário, ela lista características, como: demonstrar interesse em aprender, disciplina, responsabilidade e espírito de equipe. Grande parte da avaliação no período temporário é comportamental.