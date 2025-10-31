Movimento pela Equidade Racial completa 4 anos promovendo ações inclusivas

CB Correio Braziliense

Por Gabriela Braz

O Movimento pela equidade racial (Mover), promove justiça racial por meio de ações para capacitação, inclusão e liderança de pessoas negras. Este ano, o ovimento completa quatro anos caminhando para um futuro melhor impactando na vida de milhares. Desde sua criação contam com 800 mil oportunidades criadas para pessoas negras em todo país, estimulando empregabilidade, formação e desenvolvimento profissional. Para celebrar o aniversário, o projeto junta jornalistas e influencers engajados na pauta de inclusão, em um evento em São Paulo na academia L'Oreal. O encontro teve como objetivo compartilhar aprendizados, trocar experiências e reforçar o papel estratégico do setor privado.

A associação reúne 60 empresas comprometidas com a promoção da diversidade racial e o objetivo em construir ambientes de trabalho mais inclusivos e representativos. Apresentam mais de 13 mil colaboradores ao todo. E até o ano 2030, pretendem alcançar mais de 10 mil lideranças negras mediante práticas inclusivas de recrutamento e desenvolvimento e gerar 3 milhões de oportunidades de capacitação, conexão com emprego e empreendedorismo para pessoas negras.

Cerca de 66% das oportunidades geradas pelo Mover estão relacionadas à empregabilidade, com contratação de pessoas negras pelas empresas associadas. E 34% relacionados à educação com bolsas de estudos, formação e lideranças, oferecimento de cursos livres de idiomas e voltados a tecnologia e empreendedorismo. Com a finalidade de auxiliar pessoas em todas as fases, as oportunidades são voltadas para cada momento de carreira, desde início no mercado de trabalho até posições de liderança.

O movimento amplia continuamente sua rede de empresas associadas e parceiros que atuam de forma colaborativa para promover práticas corporativas mais inclusivas, éticas e representativas. “O Mover simboliza um compromisso coletivo e contínuo com a construção de um país mais justo e igualitário. Acreditamos que promover oportunidades é a base para transformar realidades e inspirar mudanças que ultrapassam os muros das empresas”, afirma Natalia Paiva, diretora-executiva da ação. Nos últimos meses, Natura, Amazon, Assaí, Eli Lilly, Mastercard, Vibra e Vila Nova Partners aderiram ao Movimento, que chegou a 60 parcerias.

