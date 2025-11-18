MEC abre 4.350 oportunidades para cursos tecnológicos

Correio Braziliense

Mec abre vagas para curso tecnológicos voltado aos educadores - (crédito: Reprodução/AVAMEC)

Por Gabriela Braz



O Ministério da Educação anuncia 4.350 vagas para o curso Uso de recursos digitais para inovação em práticas pedagógicas, iniciativa gratuita voltada para professores e profissionais da educação. A ação visa fortalecer o uso de instrumentos como Google forms, Canva e ferramentas de inteligência artificial, oferecendo ao educador o desenvolvimento das práticas tecnologias dentro da sala de aula. Para acessar o curso basta fazer o cadastro pelo site: https://bit.ly/3KbrjYh.

O curso possui 60 horas totais e é dividido em três unidades que vão dos conhecimentos básicos de cada ferramenta até o uso de tecnologias mais avançadas. Na primeira unidade, interagindo com o Google Forms, é ensinado a criação de formulários adequados para o meio pedagógico e a elaboração de apresentações pelo Google Apresentações. Para a segunda unidade, é desvendado o uso de inteligência artificial e como ela pode ser utilizada no contexto acadêmico. E na conclusão do curso, será trabalhado o Canva educacional. As aulas são totalmente online e acontecem pela plataforma da AVAMEC.

A ação é destinada aos professores e profissionais da educação e não necessita de conhecimento prévio das demais ferramentas. O objetivo do curso é atrair o público interessado no uso dos recursos tecnológicos para a área da educação. Proporcionar aos docentes, as diferentes maneiras de socializar suas experiências pedagógicas com alunos a partir das ferramentas tecnológicas mais utilizadas pelos jovens: IAs, Google Forms e Canva.

A avaliação ocorre durante o curso por meio das atividades, e após a finalização das aulas é emitido um certificado aos cursistas que alcançarem ao menos 60% da pontuação total.O curso tem um tempo mínimo de 15 dias e um tempo máximo de 120h. As inscrições ocorrem na AVAMEC, basta realizar um cadastro, localizar o curso e confirmar a participação. A seleção prioriza educadores da rede pública para o preenchimento das vagas.

Para informações detalhadas, acesse o site da AVAMEC: https://bit.ly/3KbrjYh.

*Estagiário sob supervisão de Ana Sá.