Governo disponibiliza mais de 900 cursos gratuitos

Por Ian Vieira

A Escola Virtual de Governo (EV.G) é uma plataforma de cursos gratuita. Iniciativa da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o recurso disponibiliza 920 programas de educação continuada a distância para todas as modalidades e contabiliza 8.8 milhões de certificados emitidos. O acesso para verificar a disponibilidade dos cursos é por meio do site: https:// www.escolavirtual.gov.br/

A diretora-executiva e presidente substituta da Enap, Danyelle Barreto, comentou sobre a missão da iniciativa: “Ampliar as possibilidades de capacitação, desenvolvimento e conhecimento. Não só para servidores públicos federais, estaduais e municipais, mas para a sociedade em geral. Os nossos conteúdos são acessíveis e disponibilizados de maneira flexível, então as pessoas podem participar de qualificações a qualquer hora”

Danyelle Barreto: Ampliar as possibilidades de capacitação (foto: Divulgação/Enap)

A Escola Virtual de Governo (EV.G) consiste em um portal único para oferta de capacitação para cidadãos de todo o país, oferece cursos remotos de diferentes instituições e em diferentes temáticas ligadas à administração pública e cidadania, viabilizando o desafio de contribuir para a formação e o desenvolvimento de milhares de brasileiros. Além disso, oferece cursos em espanhol e inglês que abrangem o público beneficiado com a plataforma.

De acordo com Danyelle Barreto, o Enap possui metas para 2026. “Para o ano que vem, temos o objetivo de chegar a mil cursos disponíveis e emitir 10 milhões de certificados”. Entre os programas da plataforma estão cursos relacionados a direito e legislação, desenvolvimento pessoal, inovação, economia, saúde, políticas públicas, educação e docência, análise e ciência de dados. É importante destacar que, por serem de educação continuada, os cursos não estão sujeitos ao reconhecimento do Ministério da Educação (MEC). Mas podem ser reconhecidos por outras instituições.

Para expandir o alcance do portal e beneficiar mais cidadãos, o Enap e o Ministério da Gestão e Inovações de Serviços Públicos (MGI) difundem o portal Escola Virtual de Governo durante as caravanas federativas em estados e municípios, visando aproximar o público das inovações e melhorias. Além disso, o órgão realiza parcerias com a rede pública de ensino, divulgando o serviço em escolas de governo com intuito de apresentar e aproximar estudantes do benefício.

A gestora do Enap explica como funciona a captação de cursos disponibilizados junto aos órgãos parceiros da Escola Virtual de Governo: “Existem duas formas, a primeira é quando há interesse das instituições de oferecer os cursos, mas ainda não estão desenvolvidos, eles fazem uma adesão, nós acatamos e desenvolvemos em conjunto. A segunda acontece com os cursos prontos. Então, a gente também tem um processo de administração de hospedagem desse curso, que vai poder alcançar mais pessoas e não ficar restrito em uma plataforma.”

A inovação mais recente do EV.G é o Aprendizágil, a expansão conta com vídeos e textos curtos, para capacitar pessoas de maneira mais rápida. Os cursos normais, em média, têm de 20 a 30 horas-aula, a ampliação do projeto visa disponibilizar conteúdos específicos para o usuário utilizar a ferramenta como aprendizagem mais rápida e não aprofundada, por exemplo, uma revisão de conteúdos.

Algumas grades

Introdução a libras: aprenda a utilizar a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e garanta o atendimento e o tratamento adequado às pessoas com deficiência auditiva.

Interpretação de texto e emprego de regras gramaticais: principais regras ortográficas da nossa língua e dicas importantes sobre interpretação de texto.

Como conseguir um novo emprego: neste curso, você encontrará ferramentas, dicas e passos fundamentais que te auxiliarão a conseguir o seu primeiro ou novo emprego.

Educação financeira pessoal: pode ser feito por qualquer pessoa interessada em melhorar a gestão das finanças pessoais e realizar sonhos.

Preparação para aposentadoria — caminhos: conheça regras de aposentadoria vigentes, além de aprender a fazer um planejamento financeiro para a aposentadoria. Você também encontrará informações sobre os aspectos psicossociais e do projeto de vida para a aposentadoria.

IA para profissionais da justiça: neste curso, você conhecerá maneiras práticas de integrar ferramentas de IA ao seu dia a dia para otimizar processos, automatizar tarefas e aumentar a eficiência.

Inteligência artificial para simplificar o dia a dia: neste curso, você irá conhecer os modelos de geração de texto, como o GPT-3, e de geração de imagem, como o DALL-E2 e compreender sobre as possibilidades de cocriação de instrumentos de inteligência artificial para a simplificação de tarefas do dia a dia, com eficiência, e para o aumento da produtividade.

Introdução à ciência de dados — descoberta de tópicos em texto:— este curso cobre os conceitos básicos de ciência de dados, focando nas principais técnicas de préprocessamento de textos. Ele combina teoria e prática essenciais para a formação de um cientista de dados.

Análise de dados: uma leitura crítica das informações: para tratar sobre o tema, esse curso busca aprimorar um olhar crítico sobre o tema análise de dados e sobre outras áreas de atuação relacionadas, de modo que seja possível estabelecer o vínculo com as mídias informativas e fazer uma leitura crítica de interpretação de dados.

Assinatura digital: este curso oferece conhecimento teórico e prático a respeito da aplicabilidade das assinaturas digitais e dos procedimentos para sua adoção.

