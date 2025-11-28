Inscrições para o Concurso Unificado de PE prorrogadas até domingo (30/11)

Raphaela Peixoto

Edital havia sido suspenso em outubro, após críticas à ausência de cotas raciais - (crédito: Reprodução/Freepik)

O Governo de Pernambuco estendeu até domingo (30/11) o prazo de inscrições para o Concurso Público Unificado de Pernambuco. O período, que se encerraria nesta sexta-feira (28), foi prorrogado pela segunda vez. Ao todo, o certame oferece 460 vagas para a administração pública estadual, com salários que chegam a R$ 11,3 mil.

O edital havia sido suspenso em outubro, após críticas à ausência de cotas raciais. Depois da suspensão, o governo sancionou uma lei determinando a reserva de 30% das vagas para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas. Com isso, o processo seletivo foi reaberto e ganhou um novo cronograma — a primeira fase de inscrições terminaria em 7 de novembro.

Leia também: Saiba quais são os direitos de quem presta concurso público



As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet. As provas estão marcadas para janeiro de 2026 e serão aplicadas em dez municípios: Afogados da Ingazeira, Araripina, Arcoverde, Carpina, Caruaru, Floresta, Palmares, Petrolina, Recife e Salgueiro.

Leia também: MGI convoca aprovados do CNU 1 para matrícula no curso de formação

Os candidatos a cargos de nível superior com formação específica farão provas objetiva e discursiva em 18 de janeiro. Para os demais concorrentes — nível médio e nível superior sem exigência de área específica —, a avaliação está prevista para 25 de janeiro.

O novo edital, disponível online, estabelece que 25% das vagas — incluindo as que surgirem durante o período de validade do concurso — serão destinadas a candidatos pretos ou pardos. Para pessoas indígenas, haverá reserva de 3% das oportunidades, e para quilombolas, 2%.