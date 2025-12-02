Correio Braziliense

Fundação Bradesco divulga processo seletivo com mais de 90 vagas para profissionais - (crédito: Reprodução/ Fundação Bradesco)

Por Gabriela Braz

A Fundação Bradesco está com um processo seletivo em andamento que conta com mais de 90 vagas para profissionais. O recrutamento visa preencher posições em áreas como educação (professores e orientadores), administrativa (auxiliar administrativo e gerentes) e operacional (merendeiro e inspetor de alunos). Para realizar a inscrição, os candidatos devem acessar o site: https://bit.ly/48oPj27 e selecionar a vaga de interesse.

As oportunidades estão disponíveis em São Paulo (SP); Bahia (BA); Mato Grosso do Sul (MS); Tocantins (TO); Maranhao (MA); Minas Gerais (MG); Pernambuco (PE); Piauí (PI); Rio de Janeiro (RJ); Rio Grande do Norte (RN); Rondônia (RO) e Rio Grande do Sul (RS).

Os benefícios oferecidos garante: assistência médica e odontológica abrangente para colaborador e família, previdência privada, seguro de vida, vale-alimentação, vale-transporte, parcerias educacionais que oferecem descontos em cursos de idiomas e intercâmbios e convênio em farmácias e descontos em produtos Bradesco. O processo seletivo visa uma carreira estável aos selecionados.

Para informações completas das vagas, requisitos e salários, acesse: https://bit.ly/48oPj27

*Estagiário sob supervisão de Ana Sá.





