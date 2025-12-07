Conheça a escola voltada para o empreendedorismo

Sofia Sellani*
postado em 07/12/2025 06:00 / atualizado em 07/12/2025 06:00
Uma nova escola voltada ao empreendedorismo acaba de ser inaugurada em Brasília. A Escola de Negócios e Desenvolvimento Social (Enedes), aberta na última quinta-feira (4/12), tem o objetivo de capacitar mais de 10 mil pessoas por ano e impulsionar o empreendedorismo. A meta é fortalecer micro, pequenos e médios empreendedores, incluindo vendedores ambulantes, a partir de cursos, consultorias e programas de qualificação.
A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Instituto Federal de Brasília (IFB) e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Com 1.000 m² de espaço físico, a escola, localizada no câmpus do instituto na Asa Norte, recebeu investimentos de R$ 12,9 milhões. Serão vistos conteúdos relacionados à economia criativa, economia verde, transformação digital, finanças, marketing, economia solidária e gestão de negócios.
Segundo o presidente da ABDI, Ricardo Cappelli, a abertura ocorre em um momento estratégico, que marca o crescimento expressivo do empreendedorismo no Distrito Federal (DF). “A inauguração oferece uma resposta institucional robusta para apoiar micro e pequenos negócios, promover capacitação, fortalecer a competitividade e ampliar o acesso à tecnologia e à pesquisa aplicada”, afirmou.
Laboratórios
Um dos diferenciais da Enedes será a combinação de educação científica, prática empreendedora e tecnologia avançada. Para melhor aprendizagem, os conteúdos serão baseados em pesquisas aplicadas às necessidades reais do mercado, e uso de laboratórios inéditos na rede federal.
A escola de negócios contará com a infraestrutura mais completa do Centro-Oeste para pesquisas em comportamento do consumidor. O objetivo é entender como as pessoas pensam, reagem e tomam decisões diante de produtos e serviços. Os resultados são essenciais para a criação de estratégias, além de fortalecer negócios e impulsionar o desenvolvimento econômico regional.
O laboratório também reúne tecnologias, como rastreamento ocular e sensores biométricos. Com os dados, será possível analisar as reações dos examinados. Com isso, a ideia é gerar resultados inéditos para o país a respeito de experiências do consumidor. Assim, os estudos sob demanda serão baseados em evidências neurocientíficas.
A Enedes também contará com um Laboratório de Varejo e Visual Merchandising para práticas em ambiente de loja. Além disso, o espaço fornece um estúdio profissional de conteúdo digital para videoaulas e podcasts e uma sala interativa para cursos e eventos.
Projetos e iniciativas
O projeto contempla o Coworking IFB Mais Empreendedor. A coordenadora-geral da Enedes, Carla Castro, explica que o espaço, dentro da Enedes, será dedicado ao apoio e desenvolvimento de novos negócios. “O local pode ser acessado por qualquer empreendedor do DF matriculado em algum curso do IFB”, disse Castro, ao explicar os pré-requisitos. Ao finalizar o curso, que também pode ser qualquer um disponível na plataforma IFB digital — voltada para empreendedores e com cursos on-line e gratuitos com duração de até 20h — o empreendedor já poderá acessar o espaço. Entre os benefícios, estão consultorias e salas de reunião.
Foi,também, incorporado à Rota Empreendedora, um ônibus- -escola, que tem o objetivo de levar capacitações, oficinas e eventos de inovação diretamente às comunidades das regiões administrativas periféricas do DF. A iniciativa busca conectar jovens e empreendedores locais ao ecossistema de inovação do IFB, ampliando o acesso à formação empreendedora. O veículo, novo e entregue ao IFB, é equipado com internet de alta velocidade, estações de trabalho, recursos audiovisuais e áreas destinadas a mentorias e atividades formativas.
