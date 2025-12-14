Professor Noslen descomplica a gramática em seu primeiro livro: Portugues para não pagar mico

E EuEstudante

O professor Noslen, fenômeno na internet, acaba de lançar o primeiro livro Português para não pagar mico, com prefácio do ministro Luís Roberto Barroso. A obra tem a finalidade de descomplicar a língua portuguesa de maneira simples e didática. O educador que faz vídeos ao YouTube a fim de ajudar milhares de jovens na matéria, destina sua obra aos estudantes, concurseiros e ao público que desejam se aprimorar na gramática.

Em concursos públicos e vestibulares, a gramática testa a capacidade dos candidatos, por meio da interpretação de texto, escrita, coesão e coerência. A obra é voltada para esses grupos que, por falta de domínio da gramática, são prejudicados —ou seja, “pagam mico”. A obra do professor Noslen objetiva ajudar os que são prejudicados, mostrando-lhes os erros mais comuns da língua portuguesa e como superá-los.

Sobre a obra

“O livro pode ser mais democrático do que a internet, porque as pessoas podem ter o livro, pegar nele. Foi pensando na proposta de ampliar ainda mais os canais de comunicação da língua portuguesa, que tive a ideia de fazer o livro”, disse o professor Noslen. Ele tem uma convivência longa com português e, com mais de 5 milhões de inscritos no YouTube, decidiu lançar seu primeiro livro.

O humor do professor foi a chave para atrair milhares de estudantes desesperados com o português. Com o livro não foi diferente. A obra carrega o estilo brincalhão do mestre. Esse jeito bem-humo rado e a preocupação de Noslen com os estudantes está no título da obra, ao usar a gíria popular “não pagar mico”. Ou seja, a obra traz ensinamento para que o estudante ou outra pessoa não venha a “passar vergonha” em um concurso ou no seu trabalho, ao cometer erros bobos de português.

A crase, o verbo haver e a falta do uso da vírgula são apresentados por Noslen como conteúdos que mais confundem os estudantes. O professor conta como os alunos costumam pôr a crase antes de “todos” e “você”, “Um abraço à todos”, que é incorreto, pois nesse caso seria sem acento. O verbo “haver” também causa dúvidas aos estudantes e Noslen explica: o verbo, no sentido de existir, é sempre no singular mas as pessoas costumam usar o plural, em uma frase em vez de “haverão pessoas lá fora”, quando o correto é “há pessoas lá fora”.

A falta da vírgula, principalmente nos vocativos, além de ser gramaticalmente incorreta, pode causar má compressão, “é necessário lembrar o uso correto: “Vamos almoçar, gente?” O professor alerta, pois o sentido sem a pausa poderia causar incoerências: “Vamos almoçar gente?” ele brinca.

O livro diverte com o termo “mico” e os três mais relatados pelo professor: crase, verbo haver e a falta do uso da vírgula, que têm capítulos, aprofundando o tema. Suspeito por falar, pois todos os capítulos são importantes, Noslen cita que caso o concurseiro tivesse apenas mais um dia de revisão antes da prova, esses temas seriam os mais importantes. O uso dos porquês também tem uma seção exclusiva e explica como usar corretamente os quatro porquês da gramática, o saber desse assunto pode garantir pontos certeiros nas redações.

A língua portuguesa

“Eu enxergo a língua portuguesa o tempo todo no dia a dia e trouxe isso para o livro também, ele é perfeito para aqueles que precisam usar o português, seja no trabalho, deja em alguma avaliação”, comenta Noslen. Apaixonado pela sua matéria, o professor vive do que ama e sua forma espontânea de ensinar foi passada ao livro para ser acessível a todos os públicos.

A língua portuguesa engloba gramática, redação e interpretação de texto e não adianta fugir, pois um assunto depende de outro. “Tudo está interligado, ensinamos de forma separada para que as pessoas entendam melhor cada assunto, mas, no fim das contas, quem tem dificuldade em interpretação tem também algum furo em gramática”, diz o professor.. O hábito da leitura pode ser a melhor ferramenta aos que desejam melhorar na matéria e ampliar vocabulários.

A dica de ouro do professor é exercícios. Além das aulas e videoaulas, exercitar o conteúdo por meio de questões é o jeito mais benéfico de revisão. Após aprender a matéria, começar a lista de exercícios sem desânimo, pois os erros cometidos são o caminho para aprender na prática as regras gramaticais. Para os concurseiros e vestibulandos, exercícios de avaliações antigas, com modelos de questões parecidas e visualização das teorias são o segredo para aumentar a nota na prova.

Trajetória do autor

Antes de começar no YouTube, Noslen trabalhava em sete escolas ensinando português e redação. E a partir da percepção do aumento do uso do celular nas escolas, decidiu levar a língua portuguesa para essa mídia. O professor inspirou-se na frase de uma canção de Milton Nascimento: “O artista tem que ir aonde o povo está”, e fez dela o seu lema. “O professor tem que ir aonde o estudante está”. Com seu jeito único de ensinar, ampliou seus conhecimentos com o Brasil e teve um grande retorno, hoje, ele diverte os alunos com paródias e piadas que, por sua vez, deixam a matéria mais legal.

“O movimento de chegar até aqui foi simplesmente acompanhar o estudante, se ele está na internet preciso estar com ele também”, Noslen comenta. Além dos vídeos, o professor expandiu para as redes sociais com vídeos curtos, cursos na internet, materiais didáticos e agora seu primeiro livro. Noslen é referência na área da educação e, hoje, é considerado dono de um dos maiores canais de ensino na internet. Seus próximos passos envolvem livros futuros e muito português.

