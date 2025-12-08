Hospital da Criança de Brasília abre novos processos seletivos

Correio Braziliense

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que a taxa de desemprego diminuiu em 5,4% em outubro, atingindo o menor nível da história. Com o final do ano, diversas empresas abriram vagas com a finalidade de preencher oportunidades. O Hospital da Criança de Brasília José Alencar está com processo seletivo para: técnico em enfermagem, motorista de ambulância e psicólogo.

Técnico em enfermagem

O profissional contratado vai registrar procedimentos nos prontuários, aferir sinais vitais e administrar fármacos conforme o protocolo quimioterápico, organizar leitos, conferir medicamentos e materiais, solicitar e devolver itens no sistema, notificar eventos e colaborar em ações de prevenção de infecções. A vaga exige o uso correto do equipamento de proteção individual (EPIs) e zelo pelos equipamentos. As inscrições estão abertas até 14 de dezembro e podem ser realizadas pelo site: http://www.hcb.org.br/.

Para se candidatar, é obrigatório: ensino médio completo, curso técnico em enfermagem e registro ativo no coren, e experiência assistencial com pacientes pediátricos. Entre os requisitos desejáveis: vivência com pacientes oncológicos, participação em projeto de acreditação hospitalar, uso do sistema MV e prontuário eletrônico. Competências como trabalho em equipe, boa comunicação, foco no usuário, resolutividade, comprometimento e resiliência são bem avaliados.

Além da análise curricular, o processo conta com uma prova objetiva que tem 30 questões, sendo 10 de conhecimento básico e 20 específicas, com a pontuação mínima de 6,0. Os conteúdos incluem SUS; código e resolução do cofen; administração de medicamentos em pediatria; atendimento em emergências; metas de segurança; prevenção de infecção; dispositivos invasivos; brinquedos terapêuticos e protocolos de oncologia pediátrica. A prova dura duas horas caso seja presencial, e uma hora e meia de forma on-line. Também haverá comprovação documental, avaliação técnico comportamental, prova prática e entrevista.

A remuneração será de R$ 3.533,00 para 44 horas semanais em um regime CLT. Os benefícios incluem: plano de saúde e odontológico com cobertura nacional, alimentação 100% subsidiada para jornadas de mais de seis horas, vale-transporte ou estacionamento, auxílio creche, folga no aniversário, licenças maternidades e paternidade estendidas, programação de capacitação, qualidade de vida e psicologia do trabalhos, convênios e parceria.

Motorista de ambulância

O trabalho será conduzir a ambulância no transporte de pacientes infantis, equipe e equipamentos. O motorista atende chamados de emergência; cumpre protocolos de segurança; zela pelo bem estar do paciente e mantém comunicação com equipe assistencial. Verificações de rotina como: conferir oxigênio e itens de primeiro socorros; manter a limpeza e organização do veículo; preencher relatórios; registrar ocorrências e estar sempre checando as necessidades de manutenção no veículo. As inscrições vão até 14 de dezembro pelo site: http://www.hcb.org.br/.

Para se candidatar, é necessário: ensino médio completo; experiência como condutor de veículo de emergência; curso para condução de veículo de emergência; CNH categoria D válida e sem restrições; registro de motorista profissional na CNH remunerada. Como complementares: curso de direção defensiva; trabalho em equipe; comunicação; comprometimento; resolutividade e resiliência.

A seleção contou com uma prova de conhecimentos de 20 questões, sendo 10 de conhecimento básico e 10 específicas com a nota mínima de 6. E os conteúdos incluem: língua portuguesa; SUS; legislação de trânsito; direção defensiva; primeiros socorros e transporte inter-hospitalar. A prova dura duas horas caso seja presencial, e uma hora e meia de forma on-line. Além do teste, haverá uma análise curricular, comprovação documental, avaliação técnico comportamental, prova prática e entrevista.

Será um vínculo CLT com um pacote de benefícios. Os auxílios incluem: plano de saúde e odontológico, alimentação 100% subsidiada para jornadas superiores a seis horas, vale-transporte ou estacionamento, auxílio creche, folga no aniversário, licença maternidade e paternidade estendida, programas de desenvolvimento e qualidade de vida, psicologia do trabalho e convênios.

Psicólogo (a)

As funções conta com avaliações psicológicas completas em crianças e adolescentes, com instrumentos adequados e elaboração de registro, intervenções individualizadas, oferece apoio emocional a pacientes e famílias, participa de reuniões com equipe da saúde, orienta pais e cuidadores, atua em ações de prevenção e promoção da saúde mental e zela por equipamentos e normas de segurança. As inscrições vão até 14 de dezembro pelo site: http://www.hcb.org.br/.

Para se candidatar, é necessário: graduação completa em psicologia, especialização em neuropsicologia ou título do Conselho Federal de Psicologia, experiência em neuropsicologia pediátrica, incluindo avaliação neuropsicológica em contexto hospitalar.

A seleção contou com uma prova de conhecimentos de 30 questões, sendo 10 de conhecimento básico e 20 específicas com a nota mínima de 6. E os conteúdos incluem: código de ética, avaliação neuropsicológica infantil, transtorno de neurodesenvolvimento, neurociência, testes e documentos psicológicos. A prova dura 2 horas caso seja presencial, e 1h30 de forma online. Além do teste, haverá uma análise curricular, comprovação documental, avaliação técnico comportamental, prova prática e entrevista.



A remuneração será de R$ 6.732,80 para 40 horas semanais em um regime CLT. Os benefícios incluem: plano de saúde e odontológico com cobertura nacional; alimentação 100% subsidiada para jornadas de mais de seis horas; vale-transporte ou estacionamento, auxílio creche, folga no aniversário, licenças maternidades e paternidade estendidas, incentivo para pós-graduação, programa de desenvolvimento, qualidade de vida e psicologia do trabalhos.

