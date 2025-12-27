Concurso da Câmara dos Deputados: saiba o que esperar do Cebraspe

Com a definição do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) como banca organizadora do próximo concurso da Câmara dos Deputados, cresce a expectativa dos candidatos sobre o perfil das provas. A contratação foi anunciada pela própria Câmara em suas redes sociais e indica que o edital está em fase final de preparação. A seleção terá vagas para nível superior, com salários que podem chegar a R$ 29.462,78.

Segundo a professora Júlia Branco, do Estratégia Concursos, a escolha da banca é um sinal claro de que o edital pode ser publicado a qualquer momento. “A formalização da contratação da banca é o último passo antes da publicação do edital. Por isso, o concurseiro precisa estar atento”, afirma.

Embora ainda não haja confirmação oficial sobre o formato da prova, o Cebraspe é conhecido nacionalmente pelo modelo de itens no estilo “Certo ou Errado”, que conta com fator de correção. No entanto, existe a possibilidade de a banca adotar questões de múltipla escolha. Independentemente do formato escolhido, a expectativa é de provas exigentes, que cobram atenção máxima do candidato. “A banca costuma elaborar questões em que uma única palavra pode tornar o item incorreto”, explica Júlia Branco.

Diante desse perfil, a principal recomendação para quem se prepara é investir na resolução de questões anteriores do Cebraspe. A prática ajuda o candidato a entender a lógica da banca e a forma como os conteúdos são cobrados. “É importante analisar não só os erros, mas também os acertos, para ter certeza de que a resposta foi marcada pelos motivos corretos”, orienta a professora.

Enquanto o edital não é publicado, os estudos devem se concentrar em disciplinas consideradas básicas e recorrentes em concursos da Câmara dos Deputados, como língua portuguesa, direito constitucional, direito administrativo, inglês, raciocínio lógico-matemático, informática e o regimento interno da Casa.

O concurso foi autorizado em setembro e prevê vagas para analista legislativo nas áreas de registro e redação; processo legislativo e gestão; comunicação social; documentação e informação legislativa; museologia; engenharia; e medicina. Também haverá oportunidades para técnico legislativo, nos cargos de policial legislativo federal e assistente legislativo e administrativo. Todas as carreiras exigem nível superior completo, com remunerações iniciais que variam de R$ 19.616,98 a R$ 29.462,78.

O último concurso da Câmara dos Deputados ocorreu em 2023, quando foram oferecidas 140 vagas em áreas como contabilidade, informática legislativa, material e patrimônio, além de cargos da área da saúde e técnica legislativa. Na ocasião, a banca organizadora foi a Fundação Getulio Vargas (FGV).