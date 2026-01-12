BRB está com processo seletivo para diferentes áreas

Correio Braziliense

Trocas no alto escalão do BRB devem acontecer até sexta (9/1) - (crédito: Reprodução/Adriano Machado)

A BRB Serviços está com processo seletivo para diferentes áreas de atuação. Existem oportunidades para aprendiz, atendente, operador, entre outros. Para realizar a inscrição, basta acessar o site: https://bit.ly/3Yxonc3 e selecionar a vaga desejada.

Para o Distrito Federal, existem processos seletivos para: atendente de recepção, operador de teleatendimento, auxiliar administrativo, supervisor de operações, analista de desenvolvimento de sistema sênior, jovem aprendiz e banco de talentos PCD. Cada oportunidade tem requisitos específicos.

Além da bolsa salarial, o BRB assegura benefícios como: assistência médica/ odontológica, seguro de vida, vale alimentação, vale refeição e vale transporte.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.










