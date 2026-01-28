Santander abre novas oportunidades com salários de até 10 mil

Correio Braziliense

O Banco Santander promove oportunidades de trabalho por todo território nacional. As vagas são destinadas a área de seguro e consórcio. É requisito o candidato ser graduado ou estar cursando o último ano da faculdade e possuir conhecimento sobre o pacote office. Para realizar a inscrição, basta acessar o site: https://bit.ly/4rpzssh e selecionar a vaga desejada.



A remuneração é diferente para cada especialidade, chegando a até 10 mil para cargos maiores. A posição de especialista inclui um salário fixo de R$ 2.613,50 somado ao bônus mensal de R$ 4.759,09 durante os oito primeiros meses, totalizando R$ 7.372,59 mensais nesse período. A partir do nono mês, o profissional segue com o salário fixo porém passa a contar com uma remuneração variável semestral.

Para o cargo de líder, o salário fixo junto ao bônus garantido, totaliza R$ 10.532 mensais nos primeiros oito meses. A partir do nono mês, o salário passa a ser R$ 5.436,09, além de uma remuneração variável semestral, sendo baseado na média de desempenho da equipe, com pagamentos feitos nos primeiro meses de setembro e fevereiro.

A vaga garante uma remuneração justa ao cargo exercido e uma série de benefícios. Os profissionais receberão vale-alimentação de R$ 757,19 e vale-refeição de R$ 48 por dia, cerca de R$ 1.056 mensais. Uma cesta-alimentação no valor R$ 757,19, assistência médica e odontológica e seguro de vida. Também inclui auxílio creche ou babá no valor de R$ 522,70 mensais, válido até os quatro anos da criança, ou benefício para filho com deficiência, no mesmo valor, sem limite de idade.

Para mais informações, acesse: https://bit.ly/4rpzssh.

