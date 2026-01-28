GB Gabriela Braz

Gol abre inscrições para seleção de comissários de bordo - (crédito: Reprodução/ Gol Linhas Aéreas)

A Gol Linhas Aéreas abriu o primeiro processo seletivo para comissários e comissárias de voo. As vagas são destinadas a profissionais que têm interesse em atuar nas operações da companhia, com possibilidade de alocação em diferentes bases do Brasil, a depender da necessidade operacional. As inscrições podem ser realizadas por meio do site: https://bit.ly/4kbt9pS até 30 de junho.



O processo seletivo será realizado em diferentes etapas: inscrição, dinâmica de grupo, teste psicológico e de idioma, entrevista com a área de Gente e Cultura e gestores, fase de stand by, carta proposta e contratação. Após a conclusão desse período, o local de trabalho é definido, sendo exigida a total disponibilidade do candidato para mudanças.

Para se candidatar a vaga, é necessário apresentar esses requisitos: ensino médio completo, certificado médico aeronáutico de 2ª classe válido no momento da inscrição e certificado de conhecimento teórico da Anac ou habilitação válida para alguma aeronave. É requisito um nível de conversação em inglês e espanhol, passaporte brasileiro válido para seis meses, e no caso de estrangeiro, o registro nacional de estrangeiro válido, conforme a legislação vigente, Também é obrigatório apresentação do certificado internacional de vacinação contra a febre amarela até o primeiro dia de treinamento.

A responsabilidade do cargo exige identificação e reporte de perigos operacionais; execução dos procedimentos previstos no Programa de Segurança do Operador Aéreo e nos manuais internos da companhia; atuação coordenada com o comandante e o chefe de cabine em todas as situações. O profissional contratado também será responsável por manter o controle da cabine em casos de interferência ilícita, elaborar relatórios de ocorrência que impactam a segurança operacional e assegurar o cumprimento integral das normas do Manual do Comissário de Voo e do Cabin Standards Manual.

Durante o vôo, o comissário deve atender os passageiros em todas as fases da viagem, realizar o serviço de bordo, apoiar ações promocionais designadas pela empresa, dar assistência aos menores desacompanhados e aos passageiros que necessitam de atendimento especial e transmissão das instruções de segurança.

Para mais informações, acesse: https://bit.ly/4kbt9pS.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.











