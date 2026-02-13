IEL oferece 258 vagas para bolsistas do Inova Talentos

Correio Braziliense

Instituto SENAI de Inova....o em Engenharia de Pol..meros - 07/06/2023 - S..o Leopoldo / RS - Daniela Araujo, pesquisadora em Qu..mica. - (crédito: Iano Andrade / CNI)

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) está com 258 oportunidades abertas para o programa Inova Talentos. A iniciativa conecta pesquisadores a projetos estratégicos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) em empresas e indústrias nacionais e multinacionais. As bolsas contemplam graduandos e graduados, mestrandos e mestres, doutorandos e doutores de diversas áreas do conhecimento e podem chegar até R$ 12 mil.

As vagas abrangem campos como engenharias, farmácia, química, tecnologia da informação, ciência da computação, análise de sistemas, administração, cosmetologia, agronomia, estatística, entre outros. As bolsas têm duração de até 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período. Há oportunidades nos formatos presencial, híbrido e remoto, distribuídas em diferentes estados do país.

“A inovação nasce quando o conhecimento é aplicado para criar soluções de alto valor ao setor produtivo. Com o Inova Talentos, conectamos profissionais altamente qualificados aos desafios reais da indústria. Essa é uma oportunidade de transformar teoria em prática e construir uma trajetória profissional sólida, com experiência em iniciativas que moldam o futuro do país, por meio de projetos desenvolvidos por grandes empresas”, afirma Sarah Saldanha, superintendente do IEL

Os interessados devem entrar em contato com o IEL do seu estado para verificar as etapas dos processos seletivos e as vagas disponíveis na região. Todas as informações e outras oportunidades estão disponíveis no site de vagas do IEL – Inova Talentos.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.



