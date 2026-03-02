Correio Braziliense

Inscrições para técnico em enfermagem do IGES acabam esta terça-feira (3) - (crédito: Reprodução/ IGESDF)

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) está com inscrições abertas para o processo seletivo de técnico de enfermagem no centro obstétrico. Com validade até abril de 2027, a seleção é destinada a formação de cadastro reserva. As inscrições vão até esta terça-feira (3) e podem ser realizadas por meio do site: https://bit.ly/40KhODX.



Para participar é necessário apresentar diploma completo no curso técnico em enfermagem, emitido por instituição de ensino reconhecido pelo Ministério da Educação (Mec) ou declaração de conclusão de curso, devidamente assinado e carimbado, somente para o período de no máximo seis meses após a emissão do documento.

É preciso também um registro no Conselho Regional de Enfermagem (Coren), como técnico de enfermagem, comprovado por meio da carteira profissional, declaração ou protocolo que contenha o número do registro. Por último, é requisito uma experiência mínima de seis meses na área em centro obstétrico comprovada.

Com 36 horas semanais, a remuneração bruta é de R$ 3.123,57. Além da bolsa, a oportunidade conta com auxílio transporte, alimentação (conforme o acordo coletivo e local de trabalho), desconto em estabelecimento parceiros, abono semanal e folga no aniversário.

Como requisitos desejáveis: experiência mínima de seis meses na assistência a pacientes recém nascidos grave, cursos de atendimento a parada cardiorrespiratória, curso de administração de medicamentos e qualidade e segurança do paciente.

Para mais informações, confira o edital: https://bit.ly/4sqUDL3.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.