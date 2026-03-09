Fundação Pró-Cerrado abre vagas de emprego com salários de até R$ 12 mil

IV Ian Vieira*

A Fundação Pró-Cerrado (FPC) anunciou a abertura de processos seletivos para a contratação de consultores especializados em gestão de projetos e contratos administrativos. As remunerações variam entre R$ 9 mil e R$ 12 mil, com pacotes de benefícios que incluem vale-alimentação e vale-transporte. As vagas são destinadas exclusivamente para Pessoas com Deficiência (PCD), reforçando o compromisso da instituição com a promoção da inclusão no mercado de trabalho e a ampliação das oportunidades profissionais para esse público.

As oportunidades exigem dos candidatos formação superior e pós-graduação completa, abrangendo áreas como administração, direito, tecnologia da informação (TI), engenharia e contabilidade. Além da qualificação acadêmica, espera-se que os profissionais possuam experiência prévia em gestão de projetos, acompanhamento de contratos administrativos e análise de processos organizacionais. Entre as atribuições previstas para os cargos estão o planejamento, monitoramento e execução de projetos institucionais, além da elaboração de relatórios técnicos, acompanhamento de indicadores de desempenho e apoio à tomada de decisões estratégicas dentro da organização.

A atuação dos consultores também envolve o acompanhamento de contratos administrativos, garantindo que os processos estejam em conformidade com as normas legais e regulatórias. Esses profissionais poderão contribuir para a melhoria da eficiência operacional da fundação, auxiliando no desenvolvimento de soluções que otimizem a gestão de recursos e fortaleçam as práticas de governança institucional.

Os interessados devem se candidatar por meio do site oficial disponibilizado pela Fundação Pró-Cerrado: https://materiais.fpc.org.br/vagas-fundacao-pro-cerrado-2026. No portal, os candidatos poderão acessar informações detalhadas sobre os requisitos das vagas, etapas do processo seletivo e orientações para o envio da documentação necessária. O prazo para inscrição se encerra no dia 12 de março, e a seleção deverá incluir análise curricular, além de outras etapas que poderão ser divulgadas pela instituição ao longo do processo.

As oportunidades são para o modelo de trabalho presencial. Ao todo, existem oito vagas abertas, destinadas às unidades da fundação localizadas em Goiânia (GO) e Aparecida de Goiânia (GO). A iniciativa busca fortalecer a equipe técnica da instituição e ampliar sua capacidade de atuação em projetos voltados ao desenvolvimento social, ambiental e institucional.

