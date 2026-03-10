GB Gabriela Braz

Ciee Brasília promove evento para mulheres de RH com foco em carreira, conexões e protagonismo feminino - (crédito: Divulgação/ Ciee)

Nesta quinta-feira (12), o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) realizará o evento Conexão mulher. A iniciativa propõe reunir profissionais da área de recursos humanos para uma manhã de troca de experiências, inspiração e fortalecimento de redes profissionais. O evento acontece na sede do Ciee Brasília, no Sudoeste, às 8h30. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo Sympla: https://bit.ly/3MVhTBN.

A programação contará com a participação de duas convidadas que são referência na área de gestão de pessoas: Henriqueta Chaves, gerente de Gente e Cultura do Centro Cooperativo Sicoob, e Miriam Mesquita, gerente de Recursos Humanos do Hospital Daher. Durante o encontro, as especialistas irão compartilhar experiências profissionais e reflexões sobre liderança feminina, desenvolvimento de carreira e os desafios do universo corporativo.

De acordo com Ismael Angelo, supervisor do Ciee-DF, o encontro foi pensado para reunir gestoras de Recursos Humanos de diferentes segmentos em um momento de integração, troca de experiências e fortalecimento de conexões profissionais. “Abrir as portas do Ciee para receber gestoras de RH dos mais variados segmentos é celebrar a força da mulher na linha de frente das decisões. Queremos proporcionar um momento único de conexão, onde o fortalecimento de vínculos entre essas líderes empresariais seja o combustível para novas ideias e grandes parcerias”, afirmou.

O evento propõe uma manhã dedicada ao protagonismo feminino, ao autocuidado e ao fortalecimento de conexões entre profissionais que atuam na área de gestão de pessoas, criando um ambiente de aprendizado e troca de conhecimentos.

Sobre o evento

Evento: Conexão Mulher – Ciee Brasília

Data: 12 de março de 2026

Horário: 8h30

Local: Ciee Brasília

Endereço: SHC/SW EQSW 304/504, Edifício Ciee (em frente ao HFA), Sudoeste, Brasília – DF

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.



