Instituto Gabriel Gastal oferece 30 mil cursos gratuitos em IA

IV Ian Vieira*

Evento de lançamento da parceria entre o Instituto Gabriel Castal (IGG) e Amazon Web Services (AWS) na Rodoviária do Plano Piloto - (crédito: Fotos: CB/D.A.Press/Ian Vieira)

Na última quarta-feira (11/3), o Instituto Gabriel Gastal (IGG), em parceria com a Amazon Web Services (AWS), realizaram o evento de lançamento da ação no piso inferior da Rodoviária do Plano Piloto. Serão ofertadas mais de 30 mil cursos gratuitos de capacitação em inteligência artificial (IA), visando combater o analfabetismo digital e preparar jovens para o mercado de trabalho. O evento contou com a presença de autoridades e fundadores do instituto.

Sobre o curso

A iniciativa integra o programa AWS Treina Brasil, que tem como objetivo capacitar 1 milhão de pessoas até o fim de 2028. A capacitação gratuita em IA engloba conhecimentos como: fundamentos sobre computação em nuvem, aprendizado de máquina, inovação, transformação digital e casos práticos de aplicação. O curso será voltado inicialmente ao público do Centro-Oeste: estudantes, jovens em situação de vulnerabilidade social, profissionais em transição para o mercado de trabalho, empreendedores, pequenas e médias empresas (PMEs) e organizações do terceiro setor.

Programação

Na manhã de quarta-feira, o IGG esteve na Faculdade Senac- -DF, na 913 Sul, onde promoveu uma palestra para os estudantes com o fundador da Storm e referência em cibersegurança e inovação tecnológica, Wanderley Abreu. Além dele, falou, também, o jovem medalhista em competições de cibersegurança Lucas Vieira, 12 anos, com intuito de inspirar a nova geração no setor tecnológico.

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O curso de IA da AWS será on-line, e haverá aulões presenciais uma vez por mês, com professores da Universidade de Brasília (UnB) presentes para tirar dúvidas. Em cada aulão serão sorteados cursos profissionalizantes da Amazon, com duração de três meses. A presidente do IGG, Paloma Gastal, comentou que “O aluno que sai com esse certificado tem uma fila de empresas parceiras interessadas, pois é um curso que só os alunos mais aplicados concluem”.

O evento de lançamento teve a presença da segunda-dama do Brasil, Lu Alckmin, da primeira-dama do Distrito Federal Mayara Rocha e dos deputados distritais, Eduardo Pedrosa (União), Paula Belmonte (PSDB) e Robério Negreiros (PSD). Além disso, estavam presentes a gerente de programas educacionais para a América Latina da AWS, Andressa Reguine e o CEO da Global Leaders Experience, Bruno da Costa. Da direção do instituto, estiveram no evento a presidente do IGG, Paloma Gastal, a vice-presidente do IGG, Maria Paula Fidalgo e o diretor-executivo, Pedro Barbosa.

Nicolle Araújo, 16 anos, estudante do Centro de Ensino Médio 417 da Santa Maria (CEM 417) (foto: CB/D.A.Press/Ian Vieira)

“Eu me interessei pelo curso porque gosto de IA e, se aparecer um emprego, quero estar capacitada. Acho muito importante essa iniciativa porque dá oportunidades para quem não tem dinheiro para pagar um curso da Amazon, além de poder sair da capacitação com um emprego. A IA deve ser usada como um facilitador, e não como uma tecnologia que faz tudo para a gente”.

Dheyvid Brayan Soares, 17 anos, estudante do Colégio Estadual da Polícia Militar do Goiás - Fernando Pessoa (foto: CB/D.A.Press/Ian Vieira)

“Eu tenho interesse no curso porque pretendo fazer concursos militares, e muitos deles são de ensino superior, como TI. Na carreira militar, possuir esse conhecimento pode ajudar muito nas promoções e, na área civil, auxilia na criação de conteúdo, gestão e administração de empresas etc. Achei muito interessante e proveitoso o evento. Vou fazer minha inscrição”.

Alexander Savio, 19 anos, estudante de engenharia de software no Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos (Uniceplac) (foto: CB/D.A.Press/Ian Vieira)

“Eu estava passando pela Rodoviária e vi uma fila enorme. Quando vi que era sobre tecnologia me interessei, já que faço curso nessa área. Achei muito interessante, já que é uma área crescente e cada vez mais acessível. Quero seguir carreira como segurança da informação, e um curso da Amazon pode aperfeiçoar muito meus conhecimentos além da faculdade”

Na primeira hora em que as candidaturas foram abertas, o IGG informou que mais de mil inscrições já haviam sido feitas. Além das 30 mil bolsas oferecidas pela AWS, a National Aeronautics and Space Administration (Nasa) doou mais 100 bolsas para o instituto. As inscrições podem ser feitas de forma gratuita, por meio do site: https://awstreinabrasil ontidwit.com/ . Certificados serão entregues mediante a conclusão de todos os cursos do programa, que dura em média 6 meses.

Palavras dos diretores

Equipes do Instituto Gabriel Castal e dos Programas Educacionais da América Latina da Amazon Web Services (foto: CB/D.A.Press/Ian Vieira)

“Começamos a quatro meses, pequenos, e eu nunca imaginei que nesse pouco tempo estaria falando com o público de Brasília sobre uma parceria com a Amazon de 30 mil vagas para jovens vulneráveis, afirmou. “Fico profundamente emocionada”, disse a presidente do IGG, Paloma Gastal. O diretor-executivo Pedro Barbosa reforçou: “Viemos com força total, com um olhar para o social, capacitação, oportunidade. Muita gratidão por estar vendo a materialização do projeto hoje”.

A atriz Maria Paula, vice-presidente do instituto, falou sobre a importância da integração de jovens vulneráveis ao mundo da tecnologia. “Há alguns anos o Brasil sofria um sério problema que era do analfabetismo, e a gente via aqui mesmo jovens e adultos enfrentando essa situação. Hoje, o problema é o analfabetismo digital, que ainda é mais sério por ser invisível. As pessoas não estão ligadas, mas daqui a pouco tempo quem não estiver preparado para encarar o mundo digital vai ficar muito para trás e não queremos que isso aconteça. Então, estamos aqui neste lugar, com pessoas que realmente vão se beneficiar”

O início

Paloma Gastal contou que a ideia do instituto ocorreu após o falecimento do filho de 18 anos, Gabriel Gastal, em 12 de abril de 2025, em um acidente de trânsito. “Eu trabalhava meio período, e senti que precisava me ocupar com algo. Eu não podia ser derrotada, ainda tenho mais três filhos para cuidar”, afirmou. “Pensei em algo que o Gabriel gostava de fazer, então, veio a ideia do instituto e da promoção de cursos tecnológicos para jovens em vulnerabilidade social”.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá