IFB oferece consultoria gratuita para microempreendedores

O Instituto Federal de Brasília (IFB) está promovendo projeto gratuito que presta apoio a microempreendedores de diversas regiões do Distrito Federal, fornecendo cursos e orientações estratégicas para quem busca impulsionar seus negócios. Em 17 e 18 de março, o escritório da consultoria, adaptado em um ônibus, estará estacionado no IFB Câmpus Ceilândia, na QNN 26, das 9h às 17h. Em abril, o projeto atenderá no IFB Câmpus Estrutural e na Feira da Torre de TV. Entre maio e junho, estará presente no Câmpus Samambaia e São Sebastião, respectivamente.
Atendimento e capacitação
Chamada de Rota Empreendedora, a iniciativa é da Escola de Negócios e Desenvolvimento Social do IFB (Enades). No local, os empreendedores receberão suporte em pilares essenciais para o sucesso empresarial, como gestão financeira, marketing, direito, TI e gestão de pessoas. Além da consultoria presencial, os participantes serão orientados a acessar a plataforma IFB Digital, que oferece cursos gratuitos de aprimoramento contínuo em áreas específicas.
Cronograma de ações 2026
Após a passagem por Ceilândia, o Rota Empreendedora seguirá um calendário estratégico pelas regiões administrativas e pontos de grande circulação do DF:
- Março: IFB Câmpus Ceilândia ( 17 e 18)
- Abril: Feira da Torre de TV e IFB Câmpus Estrutural
- Maio: IFB Câmpus Samambaia
- Junho: IFB Câmpus São Sebastião
- Não perca
- Data: 17 e 18 de março de 2026
- Horário: 9h às 17h
- Local: IFB Câmpus Ceilândia (QNN 26, Área Especial – Entre a UnB e o Metrô).
Atendimento gratuito. Não há necessidade de cadastro prévio.
*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá