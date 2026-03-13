IFB oferece consultoria gratuita para microempreendedores

Victor Rogério*

Com ônibus adaptado, IFB leva formação sem custo a empreendedores - (crédito: Reprodução / Instituto Federal de Brasília)

O Instituto Federal de Brasília (IFB) está promovendo projeto gratuito que presta apoio a microempreendedores de diversas regiões do Distrito Federal, fornecendo cursos e orientações estratégicas para quem busca impulsionar seus negócios. Em 17 e 18 de março, o escritório da consultoria, adaptado em um ônibus, estará estacionado no IFB Câmpus Ceilândia, na QNN 26, das 9h às 17h. Em abril, o projeto atenderá no IFB Câmpus Estrutural e na Feira da Torre de TV. Entre maio e junho, estará presente no Câmpus Samambaia e São Sebastião, respectivamente.

Atendimento e capacitação

Chamada de Rota Empreendedora, a iniciativa é da Escola de Negócios e Desenvolvimento Social do IFB (Enades). No local, os empreendedores receberão suporte em pilares essenciais para o sucesso empresarial, como gestão financeira, marketing, direito, TI e gestão de pessoas. Além da consultoria presencial, os participantes serão orientados a acessar a plataforma IFB Digital, que oferece cursos gratuitos de aprimoramento contínuo em áreas específicas.

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Cronograma de ações 2026

Após a passagem por Ceilândia, o Rota Empreendedora seguirá um calendário estratégico pelas regiões administrativas e pontos de grande circulação do DF:

Março: IFB Câmpus Ceilândia ( 17 e 18)

IFB Câmpus Ceilândia ( 17 e 18) Abril: Feira da Torre de TV e IFB Câmpus Estrutural

Feira da Torre de TV e IFB Câmpus Estrutural Maio: IFB Câmpus Samambaia

IFB Câmpus Samambaia Junho: IFB Câmpus São Sebastião





Não perca

Data: 17 e 18 de março de 2026

17 e 18 de março de 2026 Horário: 9h às 17h

9h às 17h Local: IFB Câmpus Ceilândia (QNN 26, Área Especial – Entre a UnB e o Metrô).



Atendimento gratuito. Não há necessidade de cadastro prévio.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá