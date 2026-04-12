Como ingressar na Força Aérea Brasileira (FAB)

IV Ian Vieira*

Segundo-sargento Adriana Helena Prado é especialista em sistemas de informação: "Disciplina, amor e coragem" - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Na segunda reportagem da série, o Correio apresenta as informações gerais da carreira militar na Força Aérea Brasileira (FAB), gerida pelo Comando da Aeronáutica (Comaer). Responsável pela defesa do espaço aéreo do território nacional, apoio à segurança de fronteiras, identificar e interceptar aeronaves suspeitas ou não autorizadas e gerenciar o sistema de controle de tráfego aéreo no país. Além disso, a FAB faz operações de resgate em acidentes aéreos, marítimos e em áreas isoladas, também atua no transporte de alimentos, medicamentos e equipes de resgate em caso de desastres.

É possível servir às Forças Armadas do Brasil com diploma de ensino superior. Incorporado na FAB há 22 anos, o major farmacêutico Vinicius Luís Talhaferro, 45 anos, ingressou inicialmente como militar temporário, por meio de concurso. O tempo máximo da carreira é de oito anos sem progressão na patente. Após quatro anos dentro da corporação, o militar foi aprovado para o Quadro Militar de Farmacêuticos de Carreira, e promovido a primeiro-tenente.

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Após entrar no quadro de oficiais, o major Talhaferro fez o curso de Adaptação de Farmacêuticos da Aeronáutica (Cafar), em Belo Horizonte (MG). Para ele, durante esse período, a principal dificuldade foi ficar longe da família, que continuou residindo na cidade em que moravam. “Minha esposa e filha moravam em Porto Velho (RO), enquanto eu cursava o Cafar. No entanto, essa dificuldade foi mitigada pelo fortalecimento do espírito de corpo e pela camaradagem, pilares que nos sustentam nos momentos de privação e são essenciais para a coesão de qualquer unidade militar”, disse.

Major Talhaferro: (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Apesar dos momentos de dificuldade e do processo de autossuperação constante, Talhaferro comentou sobre a gratidão de servir ao Brasil exercendo a profissão em que se formou. “Acima de tudo, o que me impulsiona diariamente é a honra de converter minha expertise profissional em ferramentas de apoio à saúde da tropa e, consequentemente, em serviço direto à Pátria”.

Oficiais do quadro de apoio desempenham funções, cumprem tarefas e ocupam cargos em organizações militares da FAB, em diversas especialidades de formação. O salário inicial dessa carreira é de R$ 9.004, com a possibilidade de ganhos adicionais por disponibilidade, função, localidade, cursos e especializações. A ida para reserva remunerada acontece após 35 anos de prestação de serviço militar na FAB.

ESPECIALIZAÇÃO

A Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR) é mais uma das formas de ingressar na FAB. Após a aprovação no concurso de nível médio, o militar se especializa dentro da Força em uma das formações oferecidas: mecânica de aeronaves, controle de tráfego aéreo, eletrônica e comunicações.

A segundo-sargento especialista em sistemas de informação Adriana Helena Prado, 34 anos, ingressou em 2011. Identificou-se com a Força Aérea por morar em uma cidade próxima a Guaratinguetá-SP, onde está localizado o berço dos especialistas da EEAR. Ela disse que uma das oportunidades que o militarismo lhe propiciou foi conhecer pessoas por todo o país. “Em minha vida pessoal pude criar laços por pessoas dos mais diversos cantos do Brasil, criando um vínculo de camaradagem e espírito de corpo que são vivenciados todos os dias até hoje”, afirmou.

A sargento Prado também ressaltou que o senso de responsabilidade e cooperação obtidos por meio da experiência militar perpetuam na vida pessoal, no meio profissional e no ambiente familiar. “Não é à toa que o lema da Escola de Especialista de Aeronáutica é: ‘Disciplina, Amor e Coragem’.”

Na carreira da FAB com ingresso pela EEAR, o militar inicia como praça e realiza o curso durante dois anos. Após a formação, assume o posto de terceiro-sargento, com possível progressão a suboficial. O salário inicial é de R$ 4.177, com previsão de adicionais em caso de disponibilidade, tempo de serviço, e cursos de especialização, como é o caso dessa forma de entrada.

OFICIAIS DE CARREIRA

Os oficiais são formados na Academia da Força Aérea (AFA). Após aprovação em concurso de nível médio. Os militares passam por um curso de formação para se tornarem aviadores, intendentes e infantes, nas áreas de instrução de voo, administração e combate em terra, respectivamente. Durante a preparação, o militar torna-se cadete durante quatro anos e ao fim do curso progride a aspirante-a- -oficial, quando passa por estágio probatório de um ano.

Recentemente, a Força Aérea Brasileira teve o primeiro F-39 Gripen totalmente fabricado em solo nacional. A aeronave é um caça multimissão capaz de participar de combate aéreo, ataque ao solo, reconhecimento e defesa do espaço aéreo. O aspirante aviador João Marcos Fonseca, 24 anos, serve no 1°/5° Grupo de Aviação — Esquadrão Rumba na Base Aérea de Natal (RN). Na corporação desde 2022, o militar está empolgado com as inovações na FAB. “Estou muito ansioso quanto ao futuro, estamos nos desenvolvendo bastante e tomando a frente no quesito tecnológico e doutrinário no Hemisfério Sul”.

A experiência militar realizou o sonho de infância do aspirante aviador Marcos. “Ser piloto militar é levar a aeronave até onde os demais evitam passar e pousar. É ser a última esperança para uma tripulação que caiu no meio da Amazônia, uma família que se encontra ilhada ou um fazendeiro em meio as chamas”, afirmou. “Eu entrei, porque pra mim não era somente sobre voar, e sim poder fazer a diferença na vida de alguém.”

Outra forma de entrada na AFA é por meio da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar), também é necessária a aprovação por concurso público. Após formação básica militar e acadêmica de três anos na Epcar, equivalente ao ensino médio, militar ingressa na Academia.

Ao término do curso o militar se torna aspirante-a-oficial, caso aprovado em todos os requisitos e, após um ano de estágio probatório, é promovido a segundo-tenente. O salário inicial nessa patente é R$ 8.179, com adicionais que podem ultrapassar os R$ 10 mil.

ANOTE

O concurso para a Academia da Força Aérea (AFA) está com inscrições abertas até 24 de abril. Para se candidatar, o participante deve ter concluído o ensino médio e possuir 17 a 22 anos completados até 31 de dezembro de 2027. O concurso abre 55 vagas para homens e mulheres brasileiros. Após a aprovação nas etapas da prova e no Teste de Aptidão Física (TAF), o militar ingressa como cadete e após quatro anos de formação, torna-se aspirante-a-oficial. As inscrições podem ser realizadas pelo site https:// www.fab.mil.br/

ALISTAMENTO MILITAR

O alistamento para o Serviço Militar Inicial Obrigatório (SMIO) é obrigação de todo cidadão brasileiro do sexo masculino no ano em que completa 18 anos, conforme determina a legislação do país. Após o alistamento, os jovens passam por um processo de seleção conduzido pela FAB, que avalia condições de saúde, aptidão física e disponibilidade de vagas nas organizações militares. Aqueles considerados aptos podem ser incorporados e passam por um período inicial de instrução militar básica, no qual recebem treinamento físico, noções de disciplina, ordem unida e atividades operacionais básicas voltadas ao ambiente aeronáutico. Após a incorporação, o recruta exerce a função de soldado ou praça especial e participa das atividades rotineiras da unidade, como instruções, treinamentos e apoio às operações da instituição. O período de serviço dura 12 meses, com possibilidade de ser prorrogado em alguns casos. A remuneração inicial é de R$ 1.177 mensais, além de alimentação, fardamento e assistência médica. Ao final do período obrigatório, o militar é licenciado e pode retornar à vida civil, caso deseje. É possível seguir carreira na instituição por meio de concursos e processos seletivos internos.

PATENTE MÁXIMA

O cargo de maior hierarquia a ser alcançado na Força Aérea Brasileira é o de tenente-brigadeiro. As promoções para chegar nesta patente se baseiam em mérito, cursos e experiência de comando. A indicação é feita pelo alto comando da Força e aprovada pelo governo. O salário é de R$ 14.711, mas com os adicionais pode ultrapassar R$ 20 mil.

NÃO PERCA!

Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR)

» Previsão das inscrições do Exame: Janeiro/Fevereiro/Março/Agosto/Setembro.

Janeiro/Fevereiro/Março/Agosto/Setembro. » Mais informações: http://ingresso.eear.aer.mil.br.

Academia da Força Aérea (AFA)

» Previsão das inscrições do Exame: Março/Abril.

Março/Abril. » Mais detalhes: https://www2.fab.mil.br/afa/.

Alistamento militar

» Até 30 de junho para brasileiros que completam 18 anos em 2026.

» Mais informações: https://www.fab.mil.br/admissao/.

Militares temporários

» Editais são lançados de acordo com a necessidade.

» Detalhes em: https://www.fab.mil.br/admissao/militares-temporarios/

Escola Preparatória de Cadetes do Ar

Previsão das inscrições do Exame: Abril/Maio.

Abril/Maio. » Mais detalhes: https://www.fab.mil.br/admissao/militares-de-carreira/afa/.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá