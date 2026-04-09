Pirelli abre inscrições para programa de estágio com 43 vagas

Victor Rogério*

Programa de estágio oferece 43 vagas para áreas diversas - (crédito: Reprodução / Freepik)

O Estágio Pirelli abriu edição de programa de estágio com 43 novas vagas para mais de seis áreas da empresa. As inscrições devem ser feitas entre 6 de abril e 7 de maio pelo site oficial do programa: estagiopirelli.com.br. Os aprovados no processo iniciam em seus postos a partir de 6 de julho.

As vagas de estágio serão para as seguintes áreas: supply chain, logística, compras, suprimentos, marketing, comercial, vendas, negócios, administração, engenharia, qualidade, manutenção, ti, rh, comunicação, diversidade, responsabilidade social, financeiro, contabilidade, economia, controladoria, secretariado, backoffice, laboratório, p&d, projetos e jurídico.

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Os postos de trabalho serão para seis unidades da empresa: Feira de Santana, na Bahia e Barueri, Campinas, São Bernardo do Campo e São Paulo, no estado de São Paulo.

Após as inscrições, as etapas seguintes do processo seletivo são: triagem, dinâmica de grupo on-line, painel de negócios e entrevistas com a gerência da companhia.

“Buscamos estudantes que compartilhem o espírito inovador e transformador da Pirelli e queiram construir uma carreira sólida na empresa. Os selecionados terão a oportunidade de contribuir para projetos relevantes e desenvolver suas habilidades com um time comprometido com inovação e crescimento contínuo”, disse Giusepe Giorgi, diretor de RH da Pirelli para América Latina..

Anote!

Período para inscrições: 6 de abril a 7 de maio

Número de vagas: 43

Início do estágio: 6 de julho de 2026

Carga horária: 6h por dia

Bolsa auxílio: Ensino superior entre R$ 1.189,44 e R$ 1.869,84 (varia conforme a localidade); Ensino técnico entre R$ 756,00 e R$ 1.198,26 (varia de acordo com a localidade).

Benefícios: assistência médica sem coparticipação; vale-refeição ou refeitório no local (varia de acordo com a localidade); vale-transporte e/ou ônibus fretado (varia de acordo com a localidade); recesso – 15 dias a cada 6 meses ou 30 dias uma vez por ano; cesta de fim de ano; seguro de vida; PitStop de desconto (série de descontos especiais em diversos segmentos de lojas físicas e virtuais, como restaurantes, viagens entre outras); desconto em pneus; WellHub (antigo Gympass); Programa Plenamente (cuidado de saúde mental das pessoas, possibilidade de consultas gratuitas com psicólogos e especialistas); Sempre Bem (acompanhamento de pessoas com doenças crônicas e subsídio de medicamentos para as seguintes doenças: hipertensão, diabetes, doenças pulmonares e doenças cardiovasculares).

Inscrições e mais informações: https://estagiopirelli.com.br







