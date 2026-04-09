RD Saúde abre mais de 2.600 vagas de emprego em todo o país

IV Ian Vieira*

Centros de distribuição da Raia e da Drogasil - (crédito: Divulgação/RD Saúde)

A RD Saúde está com mais de 2.638 oportunidades abertas para contratação imediata em diversas regiões do Brasil. As vagas contemplam cargos nas unidades das farmácias Drogasil e Raia, além dos centros logísticos da empresa, e não exigem experiência anterior. Os salários iniciais variam entre R$ 1.900 e R$ 5.500, somados a um amplo pacote de benefícios. A inscrição pode ser feita por meio do site https://rdsaude.com.br/ ou pelo WhatsApp no número (11) 97209-9086..

Entre as vagas disponíveis nas farmácias, há 300 para farmacêuticos, sendo 150 em São Paulo (capital, Campinas e interior) e 150 distribuídas pelos demais estados. Para essa posição, é necessário graduação completa em farmácia e registro ativo no Conselho Regional de Farmácia (CRF).

Para os cargos de atendente são 1.675 vagas, função que exige ensino médio completo e idade mínima de 18 anos, sem necessidade de experiência prévia. As cidades com maior número de oportunidades incluem São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Campinas (SP), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF).

Na área de logística, são oferecidas 663 vagas para funções como auxiliar de reposição logística, conferente, operador de empilhadeira e motorista. As oportunidades estão distribuídas nos estados de São Paulo (Guarulhos, Ribeirão Preto e Itupeva), Minas Gerais (Contagem), Rio de Janeiro (Duque de Caxias), Paraná (São José dos Pinhais) e Ceará (Maracanaú).

Leia também: Agências e empresas oferecem 427 vagas de emprego

Candidatos da capital paulista podem ainda comparecer presencialmente ao RH da companhia na Rua Frei Caneca, 231, de segunda a sexta-feira, às 9h.





*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá