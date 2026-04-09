Presidente Lula regulamenta a profissão de doulas

GB Gabriela Braz

Novo projeto de lei regulamenta a profissão de Doula no Brasil - (crédito: JOAO RISI)

O presidente da República Luiz Inácio da Silva sancionou, esta semana, o Projeto Lei 3946/2021 que regulamenta a profissão de doulas. Agora, a nova legislação reconhece a profissional que garante apoio às mulheres no pré-natal, gestação e pós-parto. Segundo dados da Federação Nacional de Doulas (Fenadoulas), o projeto reconhece mais de 3 mil profissionais em todo o país.

As doulas são profissionais fundamentais para o apoio físico e emocional das gestantes durante o processo da gravidez. Treinadas para ajudar a mulher grávida, elas contribuem para um parto mais humanizado. Mais que um direito aos profissionais, a lei é direcionada às demandas históricas do movimento de mulheres, reconhecendo o papel social das doulas e o cuidado comunitário em todo o país.

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A medida garante a presença das doulas durante todo o trabalho de parto e pós-parto em hospitais públicos e privados. Além da doula, a grávida ainda permanece com o acompanhante previsto na hora do parto, consentindo ambos na sala.

Reconhecidas pela sua importância por instituições internacionais como American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), as doulas apresentam resultados positivos no trabalho de parto. A instituição destaca a redução do tempo de parto, menos necessidade de anestesia, diminuição de cesarianas, aumento de partos normais espontâneos e maior satisfação das mulheres com as experiências de parto.

As principais atuações dessas profissionais são: suporte físico com massagens, técnicas de respiração, banhos mornos, uso da bola suíça e auxílios na movimentação para o alívio de dores; suporte emocional onde acolhem e agem como segurança emocional para as gestantes e seu acompanhante; suporte informativo que ajuda a gestante a tomar decisões consciente e explica informações com bases em evidências científicas e, por último, o pós-parto que é quando a doula apoia a fase inicial da amamentação e cuidados com o recém nascido.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.