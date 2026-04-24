GB Gabriela Braz

Lord Perfumaria e Sesc-DF promovem ações integradas de saúde e bem-estar - (crédito: Divulgação/ SESC-DF)

No mês de abril, a Lord Perfumaria em parceria com o SESC-DF, realizaram iniciativas destinadas à promoção da saúde e qualidade de vida de seus colaboradores. Com o objetivo de facilitar o acesso a atividades orientadas por fisioterapeutas e ações itinerantes do setor de recursos humanos das empresas nas lojas.

A Carreta da Saúde, um dos destaques da iniciativa, é uma unidade móvel do Sesc-DF que ficará instalada nos dias 27 e 30 de abril, em frente à sede administrativa da empresa, no Saan. O local oferecerá exames como mamografia e avaliações oftalmológicas. Os atendimentos serão destinados não apenas aos colaboradores, mas também aos seus familiares, ampliando o alcance da iniciativa

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Para a diretora Comercial e de Marketing da Lord Perfumaria, Adriana Muniz, a iniciativa reforça o compromisso da empresa com o cuidado integral de seus colaboradores. “A parceria com o Sesc-DF, por meio das unidades móveis, aproxima os serviços de saúde da nossa equipe e de seus familiares, com atendimento acolhedor e especializado. Isso amplia o acesso à informação e ao diagnóstico precoce, fundamentais para a prevenção de doenças”, afirma.

A consultora especialista em Recursos Humanos da Lord Perfumaria, Jordana Marques, destaca que ações desse tipo vão além do aspecto assistencial. “Ambientes inclusivos e psicologicamente seguros ampliam perspectivas, fortalecem a inovação e favorecem relações de trabalho mais colaborativas e sustentáveis”, explica.

Saúde mental e novas exigências no ambiente de trabalho

As atualizações da Norma Regulamentadora nº 01 (NR-01), que entram em vigor em maio, ampliam a atenção às condições psicossociais no ambiente corporativo. O novo padrão para as empresas brasileiras inclui de forma obrigatória o monitoramento de fatores como estresse, assédio e sobrecarga de trabalho. Agora, a saúde mental passa a ser tratada com o mesmo rigor aplicado a riscos físicos, químicos e biológicos, exigindo a atenção das empresas.

A ação reforça o papel social das empresas ao promover o acesso à saúde de forma prática, gratuita e descentralizada, consolidando uma cultura de prevenção e bem-estar no ambiente de trabalho e na comunidade.

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá.



