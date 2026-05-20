Iges-DF abre seleção para médico intensivista com salário de R$ 16 mil

IV Ian Vieira*

A oportunidade de médico intensivista é para formação de cadastro reserva - (crédito: Reprodução/ Iges DF)

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) abriu nesta segunda-feira (18/5) um processo seletivo para formação de cadastro reserva para o cargo de médico intensivista adulto titulado. A função da vaga é o cuidado de pacientes graves ou em estado crítico dentro das Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Inscrições estão abertas até 24 de maio por meio do site do Iges-DF.

A remuneração mensal é de R$ 16.030,94, com carga horária mínima prevista de 24 horas semanais. De acordo com a necessidade do instituto, a contratação será definida como determinado, indeterminado ou intermitente. A validade do processo seletivo será até 22 de junho de 2027.

Para concorrer à vaga, o candidato deve possuir diploma de graduação em medicina reconhecido pelo Ministério de Educação (MEC), residência médica com Registro de Qualificação de Especialista (RQE) ou título de especialista em medicina intensivista, além de registro ativo no Conselho Regional de Medicina (CRM).

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá