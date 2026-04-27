A rota de brasileiros para faculdades de medicina em países vizinhos

Correio Braziliense

Essa diferença de custo torna o curso viável para famílias que não conseguiriam arcar com os preços praticados no Brasil - (crédito: Arquivo/MS)

Milhares de brasileiros buscam formação médica em países vizinhos, enfrentando desafios que vão desde a adaptação cultural até questões de segurança. Atraídos por mensalidades mais acessíveis e processos seletivos menos concorridos, jovens cruzam a fronteira, principalmente para o Paraguai e a Bolívia, em busca do sonho de se tornarem médicos.

O principal atrativo é financeiro. Enquanto no Brasil as mensalidades de faculdades particulares de medicina variam entre R$ 8 mil e R$ 10 mil, com média de R$ 10 mil mensais, nos países vizinhos os valores podem variar entre R$ 575 e R$ 2.500, dependendo da instituição. Essa diferença de custo torna o curso viável para famílias que não conseguiriam arcar com os preços praticados em território nacional, onde a concorrência por vagas em universidades públicas é extremamente alta.

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As vantagens e os desafios da escolha

Além do baixo custo, a facilidade de ingresso é outro fator decisivo. Muitas instituições estrangeiras não exigem um vestibular tão rigoroso quanto o brasileiro, substituindo-o por cursos de nivelamento ou análise de histórico escolar. O processo simplificado acelera o início da jornada acadêmica.

A dimensão desse movimento é notável: estima-se que cerca de 35 mil brasileiros estudem medicina apenas no Paraguai. Nos últimos dez anos, o número de brasileiros formados no país vizinho superou o de médicos paraguaios.

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Contudo, a experiência no exterior impõe desafios significativos. A adaptação a uma nova cultura e a um idioma diferente pode ser complicada, e questões de segurança pública também preocupam estudantes e suas famílias. Além disso, a qualidade e a infraestrutura de algumas universidades podem não corresponder aos padrões brasileiros, com relatos de problemas que impactam diretamente a formação.

O caminho de volta: o Revalida

Para exercer a profissão no Brasil, o diploma obtido no exterior precisa ser validado. O processo é feito por meio do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, conhecido como Revalida. A prova é conhecida pelo alto nível de dificuldade e por registrar taxas de aprovação historicamente baixas, o que representa o principal obstáculo para o retorno profissional ao país.

O Revalida é dividido em duas etapas. A primeira é uma prova teórica, com questões objetivas e discursivas que avaliam os conhecimentos fundamentais da medicina. Aprovados nesta fase avançam para a segunda, um exame prático de habilidades clínicas, no qual os candidatos precisam realizar tarefas específicas em um ambiente que simula uma estação de atendimento médico.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.