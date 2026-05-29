Pioneiras Sociais abrem vagas para engenheiro com salário de R$ 14,7 mil

JP João Pedro Resende de Carvalho

15/04/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Caderno aniversário de Brasília 2026. Hospital Sarah em Brasília. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Associação das Pioneiras Sociais (APS), entidade privada sem fins lucrativos que gerencia a Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, abre processo seletivo para Engenheiro de Manutenção nas áreas Civil, especialista em manutenção e mecânica. As inscrições vão de 8 a 28 de junho pelo site www.sarah.br/rh . A taxa é de R$ 120.

Criada pela Lei Federal nº 8.246/1991, a APS administra um dos maiores centros de reabilitação neurológica da América Latina, com unidades em nove cidades brasileiras, entre elas Brasília, Salvador, Rio de Janeiro e São Luís. Os hospitais da rede atendem pacientes com lesões cerebrais, sequelas de AVC, traumatismos e doenças do sistema nervoso — e dependem de infraestrutura técnica contínua para funcionar.

O processo seletivo tem três etapas: prova objetiva, prova discursiva e treinamento. Na fase de treinamento, de até seis meses, o candidato aprovado recebe bolsa mensal de R$ 7.701,08. Ao ser efetivado, assina contrato CLT com salário de R$ 14.700,93 e carga horária de 44 horas semanais.

O cargo exige dedicação exclusiva. Qualquer outra fonte de renda é vedada e sujeita a demissão por justa causa, conforme o artigo 3º da Lei nº 8.246/1991. O prazo de validade do processo é de dois anos, prorrogável por igual período a critério da APS.

edital completo, com atribuições do cargo e cronograma detalhado, está em www.sarah.br/rh

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá