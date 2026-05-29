TJDFT abre processo seletivo com 344 vagas de estágio e bolsa de até R$ 976*

JP João Pedro Resende de Carvalho

Sede do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), em Brasília: tribunal abre 344 vagas de estágio com bolsa de até R$ 976 - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) abre processo seletivo para estágio remunerado. São 344 vagas, distribuídas entre estudantes de nível médio, técnico e superior. As inscrições começam em 8 de junho e vão até 23 de junho, exclusivamente pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee).

A bolsa-auxílio varia conforme o nível de escolaridade: R$ 583 para estudantes de ensino médio ou técnico, e R$ 976 para universitários. Há ainda auxílio-transporte de R$ 297 por mês de estágio presencial efetivo.

Quem pode participar

Inscrevem-se estudantes regularmente matriculados em instituições públicas ou privadas reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). Os cursos válidos estão listados no Anexo I do edital. A idade mínima para início do estágio é 16 anos.

A legislação limita a dois anos o tempo de estágio no TJDFT por nível de escolaridade. Um candidato que estagiou dois anos no ensino médio pode concorrer novamente na cota do ensino superior. Pessoas com deficiência têm tratamento diferenciado, conforme o artigo 11 da Lei 11.788/2008.

Inscrição e prova

O candidato acessa o site pp.ciee.org.br , clica em "Filtre sua pesquisa", seleciona "Inscrições abertas" e localiza o logotipo do TJDFT. O prazo de inscrição inclui sábados, domingos e feriados. A seleção ocorre por prova online.

O edital foi publicado no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (29/5). O documento está disponível na íntegra no site do TJDFT: https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-1-de-26-de-maio-de-2026-709231611

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá