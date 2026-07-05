Vestibular do ITA: inscrições abertas até 12 de julho

GB Gabriela Braz

. - (crédito: Maurenilson/C)

O vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), instituição universitária pública especializada em engenharia, ciência e tecnologia, está com inscrições até 12 de julho. Conhecido por realizar uma das provas mais difíceis do país, o instituto forma profissionais de altíssimo nível para o setor aeroespacial e oferece cursos de graduação, pós-graduação e doutorado. Para se inscrever, é necessário que o candidato tenha concluído o ensino médio. Outra exigência é ter, no máximo, 23 anos completos até o último dia do ano da matrícula. O instituto é vinculado ao Comando da Aeronáutica e está localizado em São José dos Campos (SP), com expansão para um câmpus no Ceará. Apesar de ser financiado pelas Forças Armadas, o ITA não forma exclusivamente militares. Após a formatura, os candidatos podem escolher entre atuar no mercado civil ou seguir a carreira militar.

No vestibular de 2025, foram inscritos 9.781 candidatos. Desse total, 7.598 eram homens e 2.183, mulheres. O curso de maior procura foi o de engenharia aeroespacial, que forma profissionais que projetam, desenvolvem, testam e fabricam veículos que operam dentro e fora da atmosfera terrestre, como aeronaves, foguetes, satélites e drones. Para o ingresso na instituição, foram convocados 183 candidatos.

Neste ano, o instituto aumentou o número de vagas para 200 candidatos aprovados, o maior quantitativo já oferecido pela instituição em sua história. Adaptando-se às políticas afirmativas, o ITA incluiu no edital vagas para candidatos indígenas e quilombolas. No total, serão oferecidas 140 vagas para ampla concorrência, 50 para candidatos pretos e pardos, seis para indígenas e quatro para quilombolas.

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Os Cursos de Graduação em Engenharia no ITA têm duração de 5 (cinco) anos sendo os dois primeiros anos, chamados de curso fundamental, compostos por conteúdos básicos de engenharia. Nos três últimos anos, os universitários realizam os cursos profissionais, com grade curricular voltada para a cada especialidade.

Processo seletivo

O processo é composto por três etapas, divididas entre Exame de Escolaridade e Inspeção de Saúde. Na primeira fase, os estudantes respondem a uma prova objetiva, aplicada em um único dia. São 48 questões ao todo, distribuídas nas disciplinas de matemática, física, química e inglês. Os candidatos têm cinco horas para resolver a prova. A nota de cortevaria de acordo com a dificuldade da prova e a competitividade dos candidatos. Neste ano, as provas ocorrerão em 27 de setembro. São descentralizadas e ocorrem simultaneamente em diversas capitais e em outras cidades brasileiras.

A segunda etapa ocorrerá entre 20 e 23 de outubro, com questões discursivas e redação. A produção escrita deve abranger critérios como tema, coerência, coesão, tipo de texto e a conformidade com as normas da língua portuguesa. Cada um desses aspectos pode valer até 2 pontos. Para ser aprovado, o candidato deve acertar, no mínimo, quatro de 10 pontos na redação.

Já a terceira etapa compreenderá a inspeção de saúde e a comprovação documental, além do procedimento de heteroidentificação para os candidatos inscritos nas políticas afirmativas, em data e local a serem divulgados ao longo do processo seletivo.

Preparação é essencial

Bruno Borges, Coordenador de Vestibulares do Leonardo da Vinci (foto: Arquivo Pessoal )

Para o Coordenador de Vestibulares do Leonardo da Vinci, Bruno Borges, a prova do instituto vai além de decorar fórmulas. É um conteúdo técnico e aprofundado. “O ITA exige do aluno o domínio das questões avançadas para o campo das exatas”, disse. Para Bruno, os conteúdos como geometria, mecânica, termoquímica e cinética química, são os mais cobrados no vestibular.

No preparatório em que atua, Bruno explica que existem pilares para garantir ao aluno o melhor aprendizado. A teoria das matérias é o primeiro passo para potencializar os acertos, seguido da resolução de questões antigas e simulados frequentes. Assim, o estudante coloca em prática o estudo e aprende com o erro. Os professores também propõem uma correção detalhada das perguntas, promovendo espaço livre para tirar dúvidas. Além dos estudos, é oferecido apoio psicológico e mentoria especializada, que dão apoio para o jovem estudar para um dos vestibulares mais concorridos do Brasil.

“O aluno pode ser excelente na escola e em outros vestibulares, mas isso não quer dizer que ele será bom para a do ITA. É necessário humildade para reconhecer que, por mais que ele seja um ótimo estudante, a preparação desta prova é diferente e demanda anos até a aprovação”. Ele também acredita que muitos alunos focam nas questões complexas e perdem o verdadeiro segredo do ITA que é não errar o básico.

O caminho para o sonho

Caio Zapata, 20 anos, estudante (foto: Arquivo Pessoal)

A seleção para o ITA é concentrada nas ciências exatas, como matemática, física e química. As disciplinas tornam o vestibular ainda mais difícil. O estudante Caio Zapata, 20 anos, sempre teve facilidade nas matéria de exatas, por meio de canais do YouTube descobriu o ITA, que tornou usa referência na área de engenharia. O jovem iniciou seus estudos em 2022 e seu interesse cresceu ainda mais quando soube da possibilidade de seguir carreira militar. Na primeira prova do vestibular, entendeu o desafio que estava por vir. “Mesmo depois de cinco anos estudando, o instituto ainda faz muito sentido para minha vida, pretendo estudar até ser aprovado” afirmou.

Com um sonho a realizar, Caio mudou horários, hábitos e até moradia. Ele deixou sua cidade natal, Ibitinga (SP) e se mudou para São José dos Campos (SP), para morar no alojamento do curso Poliedro, destinado a vestibulandos do ITA. Dividindo objetivos e estudos com os companheiros de quarto, o jovem começa seus estudos independentes de manhã e termina no preparatório. Estudando presencialmente no preparatório das 13h40 até às 21h20.

Para a prova, o jovem reserva estratégias. Na primeira fase, ele foca 50 minutos ao bloco de inglês, por ser uma matéria eliminatória. Depois, segue para física, matemática e química, reservando uma hora para cada matéria. “A ideia é tentar fazer o máximo de questões e sempre observar se não há erros bobos que podem abaixar anota”, finaliza.

A preparação para o exame vai além das equações. Os estudantes precisam cuidar do psicológico para aguentar a pressão da semana. Para Caio, a academia e os momentos com a namorada no fim de semana fazem total diferença em seu desempenho. Após a aprovação, ele sonha com a engenharia aeroespacial e a vida militar, mas está animado para descobrir o que mais o instituto pode lhe oferecer.

A instituição

Fundado em 1950, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica tem como principal objetivo formar e capacitar engenheiros aeronáuticos voltados, principalmente, para a atuação na carreira militar.

Atualmente, o ITA é uma instituição referência em formação de engenheiros e profissionais voltados para a área de ciência e tecnologia. O Instituto prevê expansão, com a abertura de um novo câmpus na cidade de Fortaleza. Com o início efetivo das atividades da nova unidade, o instituto passará a oferecer oito cursos de graduação: engenharia aeronáutica, engenharia eletrônica, engenharia mecânica-aeronáutica, engenharia civil-aeronáutica, engenharia da computação, engenharia aeroespacial, engenharia de sistemas e engenharia de energia.

No Instituto não é aceita a nota do Enem como forma de ingresso. Mesmo que o Enem seja utilizado como porta de entrada em diversas universidades públicas e privadas, no caso do ITA a única forma de conquistar uma vaga é passando pelo seu vestibular. As inscrições para o processo seletivo estão abertas até 12 de julho, por meio do site www.vestibular.ita.br

*Estagiária sob a supervisãode Marília Milhomen