Embaixada dos Estados Unidos no Brasil oferece curso on-line em inglês com foco em tecnologia

Correio Braziliense

Para se candidatar, é preciso ter entre 18 e 30 anos e possuir nível básico ou intermediário de inglês. - (crédito: Freepik)

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e o Grupo +Unidos abriram inscrições para o programa gratuito Access to American Innovation. A iniciativa oferece 100 horas de formação on-line em inglês, com foco em tecnologia e empreendedorismo. O curso também inclui mentorias e networking para preparar os participantes para o mercado de inovação. Ao todo, serão oferecidas 155 vagas para jovens brasileiros.

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Para se candidatar, é preciso ter entre 18 e 30 anos e possuir nível básico ou intermediário de inglês. As inscrições para o programa seguem abertas até o dia 20 de julho. As aulas começam em setembro e serão realizadas em formato totalmente online, permitindo a participação de jovens de todo o país. Ao final do curso certificado é emitido ara quem obtiver 70% de presença nas aulas, 70% de performance nas atividades e realizar as avaliações diagnósticas obrigatórias no início e no fim do curso.