As profissões mais bem remuneradas no Brasil

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Além da renda, o painel da Receita Federal também revela dados sobre o patrimônio acumulado. (Imagem: Andrzej Rostek | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A Receita Federal lançou em 2026 um novo e inédito painel estatístico que revela detalhes sobre as profissões mais bem remuneradas do Brasil. Pela primeira vez, dados tão detalhados, baseados nas declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) do ano-calendário 2025, foram disponibilizados ao público, permitindo uma análise aprofundada da distribuição de renda e patrimônio no país.

As profissões com maiores rendimentos

Com base nos dados oficiais, a elite do funcionalismo público e os titulares de serviços notariais e de registro ocupam o topo da pirâmide de rendimentos. Veja a lista com algumas das carreiras de maior destaque:

Titulares de cartório, magistrados e membros do Ministério Público: Lideram o ranking, destacando-se como as carreiras com as maiores remunerações declaradas no país.

Médicos especialistas: Profissionais da saúde, especialmente cirurgiões e especialistas em áreas de alta demanda, continuam a figurar entre os mais bem pagos.

Diretores e executivos de grandes empresas: Cargos de alta gestão no setor privado, como CEOs e diretores financeiros (CFOs), apresentam rendimentos elevados.

Profissionais do mercado financeiro: Inclui analistas de investimento, gestores de fundos e outros especialistas que atuam diretamente com grandes volumes de capital.

Pilotos de avião: A alta responsabilidade e a formação especializada colocam os comandantes de aeronaves entre as profissões de elite.

Diferença de patrimônio é expressiva

Além da renda, o painel da Receita Federal também revela dados sobre o patrimônio acumulado. Os titulares de cartório, por exemplo, possuem um patrimônio médio declarado de R$ 2,8 milhões. Esse valor é quase nove vezes superior ao patrimônio médio dos brasileiros, que é de R$ 326,9 mil, evidenciando a grande concentração de riqueza em determinados setores.

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O caminho para as carreiras de topo

Alcançar essas posições exige mais do que apenas um diploma. Formação contínua, especializações e, em muitos casos, a aprovação em concursos públicos de altíssima concorrência são barreiras de entrada significativas. No caso de magistrados e promotores, a jornada envolve anos de estudo e dedicação exclusiva.

Independentemente da área, o planejamento de carreira é essencial. Definir metas e investir em qualificações são passos cruciais para quem almeja os maiores salários do país. A nova ferramenta da Receita, que permite filtros por região e ocupação, pode servir como um guia valioso para estudos e para a elaboração de políticas públicas que visem a redução da desigualdade.